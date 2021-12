Accueil > Sports > Ligue 1. Nantes 0 - OM 1 : Gerson enfin décisif

Dimitri Payet a été passeur décisif sur le but de Gerson (Photo Wallis.fr/Laurent Saccomano)

Antoine Kombouare avait souhaité que ses joueurs « marchent sur l’OM », l’entraîneur du Football Club de Nantes s’est trompé dans ses prévisions de l’avant match. Réduits à dix après l’exclusion de Nicolas Pallois (32e) pour un deuxième avertissement, les Nantais, sous pression, ont subi la domination marseillaise. Malgré quelques attaques vaines, ils ont couru après le score sans pouvoir égaliser. Deux minutes avant le carton rouge reçu par Pallois, Gerson débloquait le tableau d’affichage pour l’OM. À la récupération d’un centre de Payet, passeur décisif, le Brésilien pivotait et battait Alban Lafont d’une frappe puissante. Dès le coup d’envoi, les joueurs de Jorge Sampaoli produisaient du jeu et s’appliquaient dans les transmissions.

Payet meneur de jeu et passeur décisif

Le coach argentin avait opté pour un 3-5-2 avec Dimitri Payet en position de faux avant centre. Avec le soutien de Matteo Guendouzi, le Réunionnais a distribué le jeu. Il aurait pu réussir le but du break dans le temps additionnel de la première mi-temps mais Lafont déviait son tir. L’OM aurait du doubler le score à cinq reprises au cours de la deuxième période, mais les Olympiens échouaient soit sur le gardien de but nantais, soit en manquant de précision dans le dernier geste. Les coéquipiers de Dimitri Payet jouaient avec le feu en subissant quelques contres nantais mais la défense résistait et ne faisait pas de fautes. Il est à noter que malgré l’interdiction de déplacement des supporters marseillais par la Préfecture de Loire Atlantique, les Olympiens étaient encouragés dans le stade de la Beaujoire avec des slogans et des chants. Prochain match, samedi avec la réception de Brest à 17 heures à l’Orange Vélodrome.

Gilbert DULAC