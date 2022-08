Accueil > Sports > Ligue 1. Nice 0 - OM 3 : Le derby pour les Olympiens

Nuno Tavares a marqué son troisième but depuis le début de la saison (Photo Laurent Saccomano/ Wallis.fr)

Les fantômes de la saison dernière avec leurs lots de violences physiques et verbales hantaient ce derby du sud au coup d’envoi. La tribune coupable du jet d’objets sur Dimitri Payet, titulaire au coup d’envoi, était fermée et les supporters marseillais privés de déplacement sur décision préfectorale. Les 32 000 supporters du « Gym » qui garnissaient les tribunes de l’Allianz Riviera n’ont pas eu la possibilité d’invectiver et d’insulter leurs rivaux marseillais. Cependant, trois bus de fans de l’OM furent interceptés par la Gendarmerie sur l’autoroute au péage d’Auriol. Arrêt buffet pour ces irréductibles fidèles qui ont du suivre le match en direct sur leur téléphone ou à la télévision.

Sous le soleil chaud de la Côte d’Azur, les Olympiens n’ont pas fait l’erreur déplorée par Igor Tudor à Brest, ils ne se sont pas mis en mode gestion à l’entame de la deuxième mi temps, alors qu’ils dominaient largement une équipe niçoise usée par les efforts réalisées en coupe d’Europe jeudi dernier. Avec deux buts, Alexis Sanchez a ouvert son compteur buts. Le Chilien a mis à contribution le préposé au tableau d’affichage sur un « golazo », mot utilisé par les commentateurs passionnés en Amérique du sud pour qualifier un beau but.

Récupération de Guendouzi qui passe le ballon à Clauss, l’ex-Lensois sert Sanchez qui pivote et envoie le ballon dans la lucarne de Schmeichel impuissant. Jean-Pierre Papin a dû apprécier ce but, digne des grands avants-centres de l’histoire du football. Les Niçois qui avaient pris un coup au moral avec le but de Sanchez (10e), en prenaient un autre à cause de Nuno Tavares qui plaçait une frappe sèche gagnante. Deux minutes avant la pause, une combinaison Tavares-Sanchez se concluaient par le deuxième but du Chilien. A (3-0), la messe était dite et l’OM maîtrisait le match contre des Niçois qui subissaient la domination technique et tactique des Marseillais. Mercredi prochain, l’OM recevra Clermont alors que Nice en déplacement à Lille doit réagir.

Gilbert DULAC