Accueil > Sports > Ligue 1 - Nice 1-OM 0 (match arrêté) : La honte en direct

Après les incidents de Montpellier où le match fut arrêté pour le jet d’une bouteille sur Valentin Rongier, le derby entre Nice et l’OM a été aussi arrêté à la 75e minute de jeu, après le jet d’une bouteille sur Dimitri Payet suivi de l’envahissement du terrain par « les supporters » niçois. Après une heure et demi d’attente et de discussions, l’OM a refusé de reprendre le match estimant que la sécurité des joueurs n’était pas garantie.

Envahissement de la pelouse par les supporters du Gym (Photo capture d’écran)

Les images des caméras d’Amazon, nouveau diffuseur de la Ligue 1 cette saison, n’ont pas retenu l’attention en direct des commentateurs. Les enfants, les yeux plein d’espoir et souriant avec leur écharpe et leur maillot, ont longtemps attendu la reprise du match vedette de la troisième journée de Ligue 1. Ces petits Niçois et Marseillais ont quitté la tête basse et déçus l’Allianz Riviera, théâtre du derby entre voisins et rivaux de la Région Sud. Car l’histoire ne retiendra pas le but inscrit par le Danois Kasper Dolberg (49e) mais bel et bien l’envahissement de la pelouse par « les supporters » du « Gym ». La suite des événements se résume à une grande ouverture de la boîte à claques avec des coups de poings et des insultes à volonté.

Les services de sécurité de l’OGC Nice ont été complètement dépassés par les événements. On pouvait voir déjà des fans Niçois sauter au-dessus des barrières pour fêter le but de Dolberg sur la pelouse. Quant à Dimitri Payet, c’est un joueur parfois clivant qui agace les supporters adverses. Mais le Réunionnais n’est pas masochiste au point de s’envoyer lui-même sur la tête des bouteilles en plastique pleines d’eau. Bombardé pendant tout le match avant de tirer des corners, Payet a craqué en renvoyant deux bouteilles qu’il venait de recevoir sur la tête et sur le dos.

Bagarres, insultes et menaces étaient au menu des deux équipes jusqu’au retour sous tension dans les vestiaires. On peut se demander avant de conclure les premiers commentaires sur cette triste soirée, pourquoi la Préfecture des Alpes Maritimes et la Ligue de Football Professionnel ont décidé de reprendre le match. Il ne faut pas être devin pour supposer qu’au moins une bouteille serait partie en direction de Payet au premier corner tiré par le meneur de jeu de l’OM. Et le match aurait été de nouveau arrêté. Le retour de l’arbitre avec une seule équipe sur la pelouse était ridicule.

Quelles seront les suites de cette soirée lamentable ? Les réunions des commissions de la LFP vont se succéder. Les rapports de l’arbitre et des délégués officiels vont remplir les bureaux. Les auditions des dirigeants des deux clubs, voire des joueurs vont s’enchaîner avant l’annonce de sanctions et d’une décision sur le déroulement de ce match. L’hypothèse du match à rejouer à huis clos et sur terrain neutre est possible. Mais quel fiasco pour la Ligue 1 !

« Ce qu’il s’est passé à Nice est complètement inacceptable », réagit Pablo Longoria

Alors que les joueurs Marseillais avaient reçu la consigne de la direction de l’OM de ne pas s’exprimer face aux médias sur les graves incidents survenus, le Président Pablo Longoria a justifié la décision du club de ne pas reprendre la rencontre sur le compte Twitter du club : « La Ligue a décidé de faire reprendre le match. Pour la sécurité de nos joueurs qui ont été agressés, on a décidé de ne pas reprendre le match car la sécurité n’était pas garantie. On a vécu ça à Montpellier. Ce qui s’est passé aujourd’hui est complètement inacceptable. On doit faire des précédents pour le football français. L’arbitre était avec nous, il nous a confirmé, à moi et Jorge Sampaoli, que la sécurité n’était pas garantie. Sa décision était d’arrêter le match. La Ligue a décidé, pour une question d’ordre public, de faire reprendre le match. Ce n’est pas acceptable pour nous, c’est pour cela qu’on a décidé de ne pas reprendre le match et de retourner à Marseille. »

Les mots du président 𝗣𝗮𝗯𝗹𝗼 𝗟𝗼𝗻𝗴𝗼𝗿𝗶𝗮 suite aux incidents survenus ce soir à l'Allianz Riviera. #OGCNOM pic.twitter.com/DqyVtWXQJp — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 22, 2021

Gilbert DULAC

Signaler un contenu ou un message illicite sur le site