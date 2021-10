Accueil > Sports > Ligue 1. Nice 1-OM 1 : À chacun sa mi-temps

Dimitri Payet a égalisé d’une belle frappe puissante (Photo archives Laurent Saccomano /Wallis.fr)

Le décor et l’ambiance de ce Nice-OM ressemblait à celui des matchs de la saison 2020-2021 faussée par le Coronavirus. La tristesse était garantie dans la froide soirée de l’Aube. Les abonnés de Amazone Prime Vidéo ont entendu pendant quatre-vingt-dix minutes les consignes des entraîneurs et les paroles des joueurs. L’équipe de Christophe Galtier a profité de l’entame catastrophique des Marseillais qui concédaient l’ouverture du score après six minutes de jeu. Le ballon perdu par Alvaro était récupéré par Guessand qui centrait pour Amine Gouiri. L’avant-centre de l’équipe de France espoirs débloquait le tableau d’affichage pour « Le Gym ». L’OM ne trouvait pas de solution au pressing niçois et subissait le jeu imposé par les coéquipiers de Dante. Guessand (13e), Gouiri (34e) et Kamara (35e) rataient le but du break. À deux minutes de la pause, une combinaison Gerson-Milik-Payet se concluait par l’égalisation du capitaine olympien. C’était le premier tir cadré du match de l’OM avec un but presque marqué contre le cours du jeu. Toujours aussi nerveux dans sa zone technique, Jorge Sampaoli a été sanctionné d’un carton jaune.

Pau Lopez décisif

Les deux équipes auraient pu prendre les trois points en trouvant une solution offensive. La deuxième période était plutôt dominée par l’OM, mais Pau Lopez déjà décisif face à Gouiri en première mi-temps, mettait les attaquants niçois en échec grâce à ses réflexes. Le gardien de but espagnol gagne en confiance et progresse. Ce score final de parité est juste car chaque équipe a dominé une mi-temps et aurait pu s’imposer dans le froid de Troyes.

Gilbert DULAC

