Ligue 1. Nîmes 0 - OM 2 : L’OM passe la cinquième

Après Bordeaux et Nantes battus à l’Orange Vélodrome puis Lorient et Strasbourg où l’OM s’est imposé, les joueurs d’André Villas-Boas ont gagné à Nîmes. Diminués par l’absence de plusieurs titulaires blessés et suspendus, les Gardois ont fait de la résistance. Ils auraient pu ouvrir le score mais le coup-franc puissant d’Eliasson se fracassait sur la barre transversale (17e). Nîmes reculait et subissait la domination technique et tactique des Marseillais. Payet deux fois et Cuisance rataient de peu les filets adverses. La mi-temps était certes sifflée sur un score nul et vierge mais l’OM avait reçu plus de cartons jaune que les Nîmois. Quatre pour les joueurs et deux pour l’entraîneur qui se convertissaient en carton rouge. Le Portugais, coupable d’avoir contesté les décisions de l’arbitre, devait suivre forcé et contraint la deuxième période depuis la tribune derrière le banc de l’OM. Il transmettait les consignes à son adjoint, Ricardo Carvalho. Les efforts des Marseillais étaient récompensés à l’heure de jeu. Après une tête arrêtée par Baptiste Reynet, Dario Benedetto lancé par Alvaro Gonzalez piquait le ballon et ouvrait le score. Valère Germain qui avait remplacé l’Argentin était à la réception d’un centre de Sanson pour doubler le score. Mardi prochain, l’OM se déplace à Manchester avec l’espoir de se qualifier pour la Ligue Europa avant de recevoir Monaco samedi prochain à 17 heures.

Gilbert DULAC