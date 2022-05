Accueil > Sports > Ligue 1. OGC Nice : comme un goût d’inachevé

Longtemps en course pour la qualification en Ligue des Champions, ’ le Gym’ termine cinquième et peut avoir des regrets.

Le derby OM-Nice perdu par les Niçois (2-1) à l’Orange Vélodrome a été un des tournants de la saison pour le club niçois (Photo Laurent Saccomano/Wallis.fr)

La victoire (3-2) de Nice à Reims samedi dernier, alors que les Niçois avaient deux buts de retard à la mi-temps, résume parfaitement la saison de cette équipe capable du meilleur comme du pire. Le meilleur, ce sont les succès contre Lyon à l’Allianz Riviera (3-2) alors que Nice était mené (2-0) à la 68e minute de jeu, et contre le PSG (1-0) à la 88e minute à Nice, grâce à un but d’Andy Delort. Le pire, ce sont les défaites en finale de la Coupe de France face à Nantes (1-0) et contre Lille (3-1) à l’Allianz Riviera qui prive « le Gym » de la qualification directe pour la Ligue Europa. La défaite à Marseille (2-1) où Delort aurait pu bénéficier d’un penalty a été un des tournants de la saison.

Christophe Galtier était certes satisfait du succès à Reims mais aussi déçu à l’heure du bilan : « On est content de l’avoir remporté, c’est la vingtième victoire de la saison avec un retournement de situation incroyable. Mais la cinquième place laisse un goût amer. On va devoir passer par les barrages de l’Europa Conference League. »

Triple buteur au stade Auguste Delaune, Andy Delort allait dans le sens de son entraîneur en soulignant « le manque de régularité et des regrets pour la cinquième place. » Car avec des joueurs comme Amine Gouiri, Justin Kluivert, Youcef Atal et Andy Delort qui sont des bons techniciens et Walter Benitez qui est un bon gardien de but, Nice a produit du jeu avec des matchs agréables à suivre.

Des Ultras violents

Mais deux dates font tâche dans la saison du club du président Jean-Pierre Rivere. Le 22 août 2021, le derby Nice-OM était arrêté après des jets de bouteilles et d’objets sur Dimitri Payet et l’envahissement du terrain par les supporters Ultras de la populaire sud. Le 11 mai, quatre jours après la finale de la Coupe de France perdue contre Nantes (1-0), le même groupe de supporters détournaient le chant à la mémoire d’Emiliano Sala avec des paroles odieuses et honteuses. Le club a présenté ses excuses au F.C Nantes et à la famille du joueur. Il a été sanctionné pour ces graves incidents, mais il est urgent que l’OGC Nice fasse le ménage parmi ses « supporters ». Club de la Ligue de la Méditerranée avec une histoire et un palmarès depuis 1904 ainsi qu’un beau stade, l’Olympique Gymnaste Club de Nice mérite mieux que cette minorité violente.

La saison de l’OGC Nice en chiffres

5e au classement général final avec 66 points en 38 matchs : 20 victoires, 7 nuls et 11 défaites. 52 buts marqués et 36 buts concédés. Différence de buts : + 16. Andy Delort est 5e au classement des buteurs avec 18 buts en 35 matchs. Amin Gouiri est 23e avec 10 buts en 38 matches et Kasper Dolberg est 54e avec 6 buts.

Le palmarès de la saison en Ligue 1

1er Paris Saint Germain, Champion de France, qualifié directement pour la Ligue des Champions, 2e OM, qualifié directement pour la Ligue des Champions, 3e Monaco, tour préliminaire et barrage de la Ligue des Champions, 4e Rennes, qualifié pour la Ligue Europa avec Nantes, vainqueur de la Coupe de France, 5e Nice, qualifié pour le tour préliminaire de la Ligue Europa Conference.

Bordeaux (20e) et Metz (19e) descendent en Ligue 2. Le barrage pour l’accession en Ligue 1 va se jouer entre Saint-Étienne (18e de Ligue 1) et Auxerre 3e de Ligue 2. Toulouse et l’AC Ajaccio montent directement en Ligue 1.

Gilbert DULAC