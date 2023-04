Accueil > Sports > Ligue 1. OL 1 - OM 2 : Un final époustouflant

Cengiz Under a ouvert le score en reprenant un tir d’Alexis Sanchez repoussé par Antony Lopes (Photo archives Laurent Saccomano/ Wallis.fr)

11 novembre 2007 - 23 avril 2023. Seize années séparent ces deux dates. Cela faisait seize ans que l’OM n’avait plus gagné à Lyon. Les 400 fidèles supporters des Olympiens qui avaient fait le déplacement à Décines-Charpieu au Groupama Stadium, ont chanté et dansé comme les joueurs au coup de sifflet final.

La large victoire de Lens contre Monaco (3-0) samedi soir, avait mis un coup de pression sur les épaules des Marseillais. La défaite était interdite et un match nul aurait laissé des regrets. En s’imposant à Lyon, l’OM reprend la deuxième place qualificative directement pour la Ligue des Champions, avec un point d’avance sur les Lensois. La différence de buts est + 28 pour les Olympiens et + 29 pour les Nordistes. Cette semaine, l’OM reçoit Auxerre ce dimanche 30 avril à 20h45 et Lens va à Toulouse ce mardi 2 mai à 21 heures, après la finale de la Coupe de France disputée samedi soir par le TFC. Un succès des joueurs d’Igor Tudor mettrait la pression sur ceux de Franck Haise. Samedi 6 mai, l’OM et Lens seront opposés au stade Bollaert avec la deuxième place en jeu.

Lopes retarde l’échéance

Il y avait deux Lopez sur la pelouse. Le Marseillais et le Lyonnais. Si Pau Lopez a été peu sollicité, son homologue lyonnais a été excellent en effectuant cinq parades décisives. Jonathan Clauss, deux fois, Cengiz Under et Alexis Sanchez ont échoué sur le gardien de but portugais.

Après avoir subi pendant vingt minutes la domination des joueurs de Laurent Blanc, l’OM sortait enfin la tête de l’eau. Alexandre Lacazette manquait presque l’immanquable sur un centre de Tagliafico, alors que Pau Lopez était battu. Une minute avant la mi-temps, un tir de Sanchez était repoussé par Lopes sur Under qui ouvrait le score. Malgré l’égalisation logique de Lacazette qui récompensait les efforts lyonnais, les Olympiens repartaient à l’assaut des buts d’Antony Lopes. Lyon craquait sur un but gag dans le temps additionnel. Comme un coup de billard à trois bandes, le ballon touchait la jambe de Malo Gusto qui trompait son gardien de but.

Rongier : « c’est une soirée parfaite pour nous »

Le capitaine olympien ne cachait pas sa joie devant les micros et les caméras. « On aurait dû se mettre à l’abri avant. C’est un match abouti et sérieux de notre part. On a été costaud. Notre victoire est méritée, on ne l’a pas volée. C’est une soirée parfaite. On est content mais la route est encore longue, il reste six matchs. »

Gilbert DULAC