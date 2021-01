Accueil > Sports > Ligue 1. OM 0 - Lens 1 : La crise est officielle

Michaël Cuisance a remplacé Valentin Rongier sorti sur blessure (Photo Laurent Saccomano / Wallis.fr)

« Bienvenue à l’Orange Vélodrome », c’est le nouveau panneau qui pourrait être posé sur le fronton du stade pour accueillir les équipes jouant contre l’OM. Les Lensois en avaient rêvé, ils l’ont fait. Inspirés par la nette victoire des Gardois samedi dernier, ils ont joué sans retenue et surtout décomplexés contre de pâles Olympiens. La crise couvait, elle a officiellement éclaté hier soir après la pitoyable prestation d’une équipe à la dérive. Toujours lucide dans ses analyses et calme dans ses réflexions, Steve Mandanda déclarait sans langue de bois face à la presse : « Il faut une grande remise en question individuelle et collective et ensuite il faudra assumer tout ce qui va se passer derrière. Il y a beaucoup de choses à changer au sein du club ». Quant à André Villas-Boas, il soulignait désabusé devant les journalistes : « Je suis prêt à mettre ma place en jeu si la direction pense que c’est moi le responsable. Je suis à la disposition de la direction », un aveu d’impuissance qui provoque le sentiment que le coach a perdu la main et le contrôle de l’équipe. Les prochains jours s’annoncent orageux avec un avis de tempête dans les coulisses du club et des changements à venir.

Gilbert Dulac