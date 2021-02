Accueil > Sports > Ligue 1. OM 0 - PSG 2 : Une leçon de réalisme

Ils auraient pu jouer quatre-vingt-dix minutes supplémentaires sans inquiéter la défense parisienne et marquer un but. En s’inclinant (2-0) à l’Orange Vélodrome contre les Champions de France, les Olympiens ont montré trop de lacunes qui les ont empêché de rivaliser avec le Paris Saint Germain.

Le duel entre Florian Thauvin et Kylian Mbappé a tourné à l’avantage du Parisien (Photo Wallis.fr/Laurent Saccomano)

Il n’y a pas eu de miracle ou un exploit dans un stade sans soutien populaire. Il y avait surtout trop d’écart de niveau entre une équipe qui a des certitudes et une autre qui doute. L’OM s’est cassé les dents contre la solide défense parisienne organisée autour du duo Marquinhos-Kimpenbe. Au milieu, Rongier, Kamara et Payet ont été dominés par Florenzi, Verratti et Paredes. Pape Gueye a essayé d’animer le jeu en cherchant des ouvertures vers ses attaquants mais sans succès. Paris a plié le match en quinze minutes. Un ballon perdu par Sakai a permis à Mbappé de placer une accélération et de battre Mandanda d’un tir croisé. Un autre ballon dévié de la nuque, dos au but par Icardi, a offert le deuxième but aux Parisiens.

L’OM a couru en vain après le score

Bataille au milieu du terrain entre Marco Veratti et Boubacar Kamara (Photo Wallis. fr/Laurent Saccomano)

Deux penalties auraient pu être sifflés en faveur du PSG pour des fautes sur Icardi et Neymar. Mais l’arbitre, Benoît Bastien, ne les accordait pas. L’OM a couru en vain après le score et Paris, en bon gestionnaire, a contrôlé le jeu tranquillement et sans pression. Le remplacement de Germain par Benedetto n’a pas été décisif. L’Argentin a souvent couru dans le vide. Malgré cet échec, Nasser Larguet « a vu des choses positives ». L’entraîneur marocain estime qu’« en termes d’état d’esprit, l’OM a fait un bon match. » On se console comme on peut. Les prochains rendez-vous sont les déplacements à Auxerre en Coupe de France, mercredi prochain et à Bordeaux en championnat, dimanche prochain.

Gilbert DULAC