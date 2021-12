Accueil > Sports > Ligue 1. OM 1 - Brest 2 : Tonnerre de Brest sur le Vélodrome

Gerson avait pourtant ouvert le score pour l’OM (Photo Wallis.fr/Laurent Saccomano)

Les Olympiens n’ont pas réalisé la passe de trois victoires consécutives. Après Troyes et Nantes battus (1-0), ils ont été battus par Brest qui ne s’était jamais imposé à Marseille. Les joueurs de Michel Der Zakarian remportent leur sixième victoire consécutive face à ceux de Jorge Sampaoli qui peuvent avoir beaucoup de regrets. « El Pelado » avait sa tête des mauvais jours en conférence de presse. « Nous sommes frustrés. On a perdu le contrôle du match », reconnaissait l’entraîneur argentin. On a aussi le droit de s’interroger sur les choix du coach. Sampaoli admet que ses joueurs font beaucoup d’efforts avec l’accumulation des matchs et que certains sont à la limite de la blessure. Il a pourtant reconduit le même onze de départ qu’à Nantes mercredi dernier avec Payet en position de faux avant centre et Milik sur le banc. La domination de l’OM se concluait par l’ouverture du score par Gerson à la demi heure de jeu après une joli passe de Payet. Les Marseillais dominaient techniquement et tactiquement le match contre Brest qui subissait.

Le penalty, tournant du match

Changement de scénario en deuxième mi-temps. Boubacar Kamara a eu la mauvaise idée de laisser traîner son bras sur une attaque brestoise. Le ballon touchait sa main et l’arbitre, l’ancien joueur Gaël Angoula, qui remplaçait Anthony Gauthier blessé à l’échauffement, sifflait un penalty après confirmation de la VAR. L’OM reculait et concédait le deuxième but sur une belle frappe de Honorat qui touchait la barre transversale. Guendouzi et Gerson rataient aussi deux belles occasions qui auraient changé le cours du match. Les 54 400 spectateurs quittaient le stade déçus et les joueurs avaient la gueule de bois. Il faudra très vite se remettre en cause et tourner la page pour battre jeudi prochain le Lokomotiv Moscou et se qualifier pour l’Europa Conference League, avant de se déplacer à Strasbourg samedi prochain.

Gilbert DULAC

Signaler un contenu ou un message illicite sur le site