Accueil > Sports > Ligue 1. OM 1- Clermont 0 : signé Pape Gueye

49e minute de jeu, corner tiré par Dimitri Payet et coup de tête gagnant de Pape Gueye (Photo Laurent Saccomano/ Wallis.fr)

L’événement est presque passé inaperçu hier mais l’Olympique de Marseille fêtait son 123e anniversaire. Et Pape Gueye l’a fêté à sa manière en inscrivant le but d’une victoire courte mais méritée. En sautant plus haut et plus vite que les défenseurs auvergnats après un corner tiré par Dimitri Payet à la quarante-neuvième minute de jeu, le Sénégalais a aussi fêté sa première titularisation de la saison. Igor Tudor ne lui avait accordé que quelques minutes de jeu contre Nantes et à Nice. Le champion d’Afrique a démontré à l’entraîneur Croate comme il l’avait fait à Jorge Sampaoli, qu’il est un joueur important au milieu du terrain.

Deux barres transversales partout

Alexis Sanchez a manqué le pénalty du (2-0) (Photo Laurent Saccomano/ Wallis.fr)

Pourtant le résultat de ce match suivi avec passion par les 62 000 spectateurs de l’Orange Vélodrome, aurait pu être (2-0) ou (3-0) pour l’OM ou (1-1) et (2-1) pour Clermont. Car les tirs des Olympiens Rongier et Tavares ainsi que ceux des Clermontois Cham et Magnin se sont fracassés sur la barre transversale. La seule fausse note de la soirée fut le penalty raté par Alexis Sanchez et détourné par Mory Draw, le gardien de but de Clermont. À Auxerre samedi prochain à 17 heures, l’OM sera en mode Ligue des Champions afin de préparer le déplacement à Tottenham ce mercredi 7 septembre.

Gilbert DULAC