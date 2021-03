Accueil > Sports > Ligue 1. OM 1 - Lyon 1 : Un bon point gagné

Lorsque Karl Tokyo Etambi a ouvert le score en récupérant une passe de Paqueta après vingt-une minutes de jeu, on pouvait craindre le pire pour les Olympiens. La maîtrise du jeu était lyonnaise, les Lyonnais faisaient aussi apprécier leurs qualités technique. En alignant un trio offensif avec Kadewere, Depay, et Toko Ekambi, Rudi Garcia était venu à l’Orange Vélodrome pour gagner.

Le Polonais Arkadiusz Milik, à la lutte pour le ballon avec le Lyonnais Marcelo, a égalisé sur penalty (Photo Wallis.fr/Laurent Saccomano)

Lyon eut plusieurs occasions de but pour s’imposer largement, mais il y avait toujours un pied ou une tête marseillaise pour dégager en catastrophe. Avec Milik et Khaoui titulaires, Nasser Larguet avait choisi une option offensive pour mettre la pression sur La Défense de l’OL. Alors que les deux équipes jouaient les dernières minutes de la première période, une faute grossière de main de Paqueta était sanctionné par un penalty. Milik dont c’était la deuxième titularisation, transformait le penalty et marquait son deuxième but le jour de ses 27 ans ! Une belle façon de fêter son anniversaire.

« Ce match vaut plus qu’un simple point »

Dimitri Payet en progrès a fait un bon match. (Photo Wallis.fr/Laurent Saccomano)

Paqueta s’illustrait encore en faisant une grossière faute sur Dimitri Payet sanctionnée par un carton rouge direct. Réduit à dix, l’OL évoluait pendant les vingt dernières minutes du match en infériorité numérique. L’OM n’a pas su en profiter pour s’imposer. Les Olympiens peuvent toujours avoir des regrets mais « ce match vaut plus qu’un simple point », pour Nasser Larguet. Face à un prétendant au titre de Champion de France, l’OM n’a pas été ridicule. « Ça s’améliore de match en match », estime Florian Thauvin au micro de Canal Plus. Invaincus depuis quatre matchs, l’OM était combatif contre les Lyonnais de Rudi Garcia. Mercredi, direction le Nord pour jouer contre Lille entraîné par Christophe Galtier et en course pour le titre de Champion.

Gilbert DULAC