Accueil > Sports > Ligue 1. OM 1 - Nice 3 : Le derby sourit aux Aiglons

Jonathan Clauss a été mal récompensé de ses efforts (Photo Wallis.fr)

Après Ajaccio le 8 octobre et Lens le 22 octobre, l’OGC Nice s’est imposé à l’Orange Vélodrome. Cette victoire n’est pas scandaleuse et n’est pas contestable. « On doit oublier ce match et se concentrer sur le prochain. Il faut tourner la page et oublier rapidement », soulignait Igor Tudor, l’œil noir, en conférence de presse. Est-ce que le technicien Croate et ses joueurs avaient déjà la tête à mercredi prochain, 8 février, jour de la réception du Paris Saint Germain en Coupe de France ? On aura la réponse mercredi vers 23 heures. Car on a vu dès l’entame, une équipe marseillaise produire un jeu brouillon avec du déchet technique.

Vitinha a eu des débuts difficiles avant d’être remplacé par Alexis Sanchez (Photo Wallis.fr)

Titulaire au coup d’envoi, Dimitri Payet remplacé à la mi-temps par Ruslan Malinovskyi auteur du but de l’espoir, a raté son match. Perdant des ballons dans sa surface de jeu, le Réunionnais n’était pas au niveau physiquement. Quant au Portugais Vitinha arrivé cette semaine et privé de ballons de buts, il n’a pas encore ses repères au sein de l’équipe.

Six minutes qui font mal

Bien organisés avec un jeu d’attaque en contres rapides et précis, les Niçois ont plié le match en six minutes. Sofiane Diop (38e) et Gaëtan Laborde (44e) ont profité du laxisme de la défense marseillaise et des ballons mal négociés par Pau Lopez pour rentrer aux vestiaires avec deux buts d’avance décisifs. Cengiz Under et Alexis Sanchez rataient des occasions d’égaliser à (2-2) avant que l’Algérien Yacine Brahimi porte le coup de grâce sur un joli tir flottant.

Les Olympiens sont certes toujours deuxième grâce à une meilleure différence de buts devant Lens qui avait été bousculé à Brest en fin d’après-midi (1-1). Mais ils voient Monaco vainqueur à Clermont (2-0) revenir à deux points. L’OM devra très vite se remettre la tête à l’endroit et panser les plaies de cette défaite amère, pour recevoir mercredi le PSG en Coupe de France. Mais ça, c’est une autre histoire...

Matteo Guendouzi : « On va se relever dès mercredi »

« On n’avait pas la tête à Paris. On savait qu’un match important nous attendait face à Nice. On avait à cœur de gagner avant de penser au match de mercredi. On n’a pas été nuls, loin de là. On a manqué de réalisme, contrairement à Nice, et c’est sur ce point que la différence s’est faite. On a fait des belles choses, on ne méritait pas de perdre. Mais on ne peut pas gagner tous les matchs, Nice a des joueurs de qualité. On garde les pieds sur terre. On reste sur une bonne dynamique et cette défaite ne va pas nous mettre la tête sous l’eau. On va se relever dès mercredi », a déclaré Matteo Guendouzi.

Gilbert DULAC