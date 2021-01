Accueil > Sports > Ligue 1. OM 1 - Nîmes 2 : La grosse claque

En manquant le penalty. Florian Thauvin a raté son match (Photo Wallis.fr/ Laurent Saccomano)

L’Espagnol Pol Lirola a réussi ses débuts sous le maillot blanc malgré la défaite (Photo Wallis.fr/ Laurent Saccomano)

« Quand on fait de la merde, on perd ! » Avec son franc-parler, direct et objectif, Alvaro Gonzalez a bien résumé au micro de TéléFoot le contenu du match de l’OM face à des modestes Nîmois qui ont réalisé un match presque parfait. Après Porto en Ligue des Champions et Angers en Ligue 1, les Marseillais ont manqué, hier soir, leur troisième penalty de la saison. Dimitri Payet avait échoué deux fois devant le gardien adverse. Hier, Florian Thauvin avait pourtant l’occasion d’ouvrir le score en première mi-temps, il a raté la cage en envoyant le ballon dans le virage. Les Nîmois, opportunistes et réalistes en attaque, punissaient deux fois l’OM en trois minutes avec deux buts d’Eliasson au début de la seconde période. Avant la mi-temps, Yohann Pelé avait détourné sur sa ligne le ballon qui prenait la direction de ses filets. L’OM courait après le score et réduisait la marque par Benedetto à cinq minutes de la fin du temps réglementaire. André Villas-Boas tentait un coup de poker en remplaçant Thauvin et Payet défaillants par Germain et Cuisance, mais les Olympiens ne parvenaient pas à égaliser. Malgré la déclaration de Villas-Boas qui demande pardon aux supporters en conférence de presse, cette deuxième défaite de la saison en Ligue 1 à l’Orange Vélodrome va faire des dégâts dans les têtes avant de recevoir Lens mercredi prochain pour le premier match en retard que l’OM doit gagner sous peine d’avis de tempête.

Gilbert Dulac