Ligue 1. OM 1 - Reims 1 : L'OM limite les dégâts

Dimitri Payet a perdu le contrôle du ballon qui a entraîné l’égalisation rémoise (Photo Laurent Saccomano/ Wallis.fr)

Dario Benedetto a transmis le ballon de l’égalisation à Florian Thauvin (Photo Laurent Saccomano/ Wallis.fr)

Venus à Marseille sans complexe, les Champenois ont posé des problèmes aux Olympiens en étant plus agressifs dès le coup d’envoi. Ils ont pressé haut les Marseillais en plein doute après la défaite à Rennes. Sous les yeux d’André Villas-Boas qui a des relations tendues avec la presse sportive marseillaise, l’OM concédait l’ouverture du score sur un but gag de Nagatomo contre son camp. Au départ de l’action, Dimitri Payet perdait le ballon et permettait à Reims d’entamer l’action qui se concluait par le but. Bousculés et sous pression, les coéquipiers de Steve Mandanda, capitaine exemplaire, avaient la bonne idée d’égaliser à la fin de la première mi-temps avant le coup de sifflet de l’arbitre. Benedetto était le passeur pour Thauvin qui marquait son sixième but de la saison. La deuxième période de ce match fut une attaque-défense avec l’OM qui ne trouvait pas la solution offensive. Il y a deux conclusions possibles pour l’analyse de ce match : deux points perdus ou un point gagné grâce à des qualités mentales malgré des faiblesses dans le jeu. Mercredi prochain à 21 heures, l’OM sera à Angers avant le passage du Père Noël où du Père Fouettard selon le résultat du match.

Gilbert DULAC