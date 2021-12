Accueil > Sports > Ligue 1. OM 1 - Reims 1 : Le Père Noël s’appelle Payet

Toute la rage de Dimitri Payet avec le bonnet du Père Noël après son but égalisateur (Photo Wallis.fr/Laurent Saccomano)

Dominer n’est pas marquer et dominer n’est pas gagner. Les joueurs de Jorge Sampaoli, qui ressent « beaucoup de frustration » en analysant ce match, l’ont réalisé à leurs dépens. Ils ont même reçu un gros coup sur la tête lorsque Ekitie ouvrait le score en position d’avant-centre, à la conclusion d’une contre-attaque bien menée à un quart d’heure de la fin du temps réglementaire. La première mi-temps était à sens unique.

Reims fait de la résistance

Le capitaine olympien a pris ses responsabilités en tirant le penalty (Photo Wallis.fr/Laurent Saccomano)

Guendouzi aurait pu être buteur mais son coup de tête était bien repoussé sur sa ligne par Predrag Rajkovic, le gardien de but serbe du Stade de Reims. Un centre tir de Payet échouait sur la barre transversale, les Rémois faisaient de la résistance et ne craquaient pas. Bien organisée, la défense des Champenois mettait en échec les attaques marseillaises. Milik était pris au marquage et Under ne trouvait pas la solution sur les côtés. Il a fallu une faute sifflée sur Dimitri Payet pour que l’OM égalise après huit minutes de temps additionnel sur pénalty. Mais que ce fut laborieux !

Après une semaine de vacances, les joueurs reprennent l’entraînement le 27 décembre pour préparer le 16e de finale de la Coupe de France contre Chauvigny fixé à Limoges le 2 janvier à 21 h.

Gilbert DULAC

