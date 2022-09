Accueil > Sports > Ligue 1. OM 1- Rennes 1 : Un point laborieux

La bonne humeur et le sourire de Steve Mandanda à la fin du match (Photo Laurent Saccomano/ Wallis.fr)

Il y avait un événement dans cette affiche de la huitième journée de Ligue 1. C’était le retour de Steve Mandanda à l’Orange Vélodrome deux mois après son départ discret de l’Olympique de Marseille. Les supporters l’ont bien accueilli et ont même entonné le chant à la gloire d’ « El Fenomeno » à la fin du match. Professionnel et sans état d’âme pendant l’opposition entre son nouveau club et celui où il a joué plus de 600 matchs, Steve Mandanda n’a pas exprimé sa joie après l’ouverture du score des Rennais. Mais il était déçu après avoir concédé le but égalisateur de Matteo Guendouzi.

L’OM s’en contentera

La joie de Matteo Guendouzi quand il égalise (Photo Laurent Saccomano/ Wallis.fr)

Les inquiétudes que le staff avait avant le coup d’envoi du match étaient justifiées. Atteints mentalement et émoussés physiquement après la défaite en Ligue des Champions face à Francfort mardi dernier (1-0), les joueurs d’Igor Tudor ont raté la première mi-temps. Les Rennais développaient leur jeu avec de la justesse technique et un pressing permanent sur les Marseillais sans génie et sans solution. Un tir de Traoré était détourné par Guendouzi qui offrait un but au Stade Rennais qui, avec plus d’efficacité devant le but, aurait pu compter deux unités d’avance à la pause. Rageur et volontaire, Matteo Guendouzi égalisait en deuxième mi-temps d’un coup de tête en récupérant un centre de Jordan Veretout. Malgré les entrées en jeu de Luis Suarez, Payet et Under, le score n’évoluera pas. Après huit journées de championnat et avant la trêve internationale, l’OM est deuxième à deux points du PSG qui s’est imposé à Lyon (1-0). Le 30 septembre, les Olympiens se déplaceront à Angers pour la reprise de la Ligue 1.

Trois Olympiens avec Les Bleus

Il est à noter que trois Olympiens seront en sélection pour les deux matchs de Ligue des Nations programmés. Jordan Veretout a été retenu par Didier Deschamps pour remplacer Boubacar Kamara blessé. Matteo Guendouzi et Jonathan Clauss sont les autres Marseillais. William Saliba qui est retourné à Arsenal après une saison en prêt à l’OM sera aussi avec les Bleus.

Gilbert DULAC