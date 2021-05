Accueil > Sports > Ligue 1. OM 1 - Strasbourg 1 : Benedetto évite la défaite

Il faut deux Strasbourgois pour contrer Pol Lirola. (Photo Wallis.fr/Laurent Saccomano)

Thierry Laurey avait bien préparé le match de son équipe à l’Orange Vélodrome. L’entraîneur de Strasbourg savait que l’OM avait du mal à prendre l’initiative du jeu sur sa pelouse. Après une quinzaine de minutes à l’avantage des joueurs de Jorge Sampaoli, le même scénario que celui vécu face à Dijon et Lorient se confirmait. Les Marseillais suivaient le faux rythme imposé par les Alsaciens. Ils subissaient et somnolaient malgré quelques attaques timides dans le camp adverse. Bien organisés et appliquant les consignes de leur entraîneur, les Strasbourgeois pratiquaient une défense stricte et empêchaient les Marseillais de progresser grâce à un bloc haut sur deux lignes. Les équipes se quittaient à la pause sur un score vierge et nul. Steve Mandanda était vigilant sur des tentatives de Ajorque et Guilbert.

Dario Benedetto qui égalisait d’un coup de tête rageur

La deuxième mi-temps était une fidèle reproduction de la première. Les Olympiens accumulaient du déchet technique et des transmissions ratées. L’opportunisme et le réalisme de Strasbourg étaient récompensés grâce à un coup de tête puissant de Mitrovic qui battait Mandanda sur corner. Comme à Reims, l’OM concédait un but sur un coup de pied arrêté. Mais alors qu’il restait quatre minutes de jeu dans le temps réglementaire, Luis Henrique centrait pour Dario Benedetto qui égalisait d’un coup de tête rageur. Déçu, Sampaoli estimait face à la presse que son équipe « avait manqué de précision et de percussion ». Ce matin, les Marseillais sont cinquième ex æquo avec Lens qui se déplace à Paris cet après-midi à 17 heures. Demain, Rennes va à Bordeaux.

Gilbert DULAC

Florian Thauvin n’a pas été décisif contre les Alsaciens (Photo Wallis.fr/Laurent Saccomano)

