Ligue 1. OM 1 - Troyes 0 : Trois points dans la douleur

Arkadiusz Milik n’a pas fait les bons choix en attaque (Photo Laurent Saccomano/Wallis.fr)

« Waterloo morne plaine », écrivait en 1853 Victor Hugo dans le poème « L’Expiation », extrait du recueil « Les Châtiments ». Dans un stade vide et triste comme un cimetière car le match se jouait à huis clos, les joueurs de Jorge Sampaoli ont infligé une véritable purge à leurs supporters qui les encourageaient devant leur télévision. Le public aurait certainement sifflé son équipe, incapable de dominer nettement des Troyens, certes courageux mais qui jouent le maintien. Passes mal ajustées, ballons perdus, fautes techniques, tirs non cadrés expliquent le faible niveau de la première mi-temps.

On ne retiendra vraiment que les trois points de ce match ennuyeux

Matteo Guendouzi n’a pas été avare d’efforts au milieu (Photo Laurent Saccomano/Wallis.fr)

Le retour aux vestiaires était bénéfique pour les coéquipiers de Dimitri Payet, métronome de l’équipe et titulaire au coup d’envoi. L’OM décidait enfin de hausser son niveau de jeu en mettant aussi la pression sur les Troyens qui reculaient. Après deux échecs de Milik, Payet passeur décisif, lançait Pol Lirola qui ouvrait le score face à Gauthier Gallon, le gardien de but de Troyes. On ne retiendra vraiment que les trois points de ce match ennuyeux. Est-ce que les Marseillais avaient encore la tête à Lyon et les jambes à Galatasaray ? Ils n’ont pas le temps de gamberger. Mercredi, direction Nantes pour en découdre au stade de La Beaujoire à 21heures avec le Football Club de Nantes.

Gilbert DULAC

