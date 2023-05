Ligue 1. OM 2 - Auxerre 1 : Deux minutes de bonheur pour trois points qui vont compter

Accueil > Sports > Ligue 1. OM 2 - Auxerre 1 : Deux minutes de bonheur pour trois points (...)

Menés (1-0) jusqu’à la 75e minute de jeu, les Olympiens renversent le score en deux minutes grâce à Cengiz Under et Alexis Sanchez.

Vitinha a gâché plusieurs occasions en position favorable face au but (Photo Laurent Saccomano/ Wallis.fr)

Il y a au cours d’une saison, des soirées comme celle vécue hier soir par les 63 000 spectateurs heureux de l’Orange Vélodrome, où le scénario du match semble joué jusqu’à un but qui met le feu dans le cratère marseillais. Malgré des occasions de but gâchées à cause du déchet technique dans la construction et dans la finition, l’OM ne parvenait pas à faire sauter le verrou auxerrois bien organisé.

Lens sous pression

En battant le club cher à Guy Roux, les joueurs d’Igor Tudor ont mis la pression sur ceux de Franck Haise qui jouent à Toulouse mardi soir. On ne sait pas dans quel état physique et mental seront les Toulousains vainqueurs de la Coupe de France, mais les Lensois qui auront quatre points de retard sur l’OM au coup d’envoi, sont dans l’obligation de gagner avant de recevoir les Marseillais samedi prochain au stade Bollaert.

Coaching gagnant

Pau Lopez a effectué un arrêt décisif dans le temps additionnel de la deuxième mi-temps sur un tir de Birama Toure le buteur auxerrois (Photo Laurent Saccomano/Wallis.fr)

Un entraîneur est comme un joueur. Il est parfois en forme et bien inspiré avec ses choix et ses changements en cours de match. Il peut aussi faire des mauvais choix et se tromper avec des mauvais résultats au coup de sifflet final. Avec les entrées en jeu de Matteo Guendouzi et de Dimitri Payet à vingt minutes de la fin du temps réglementaire, Igor Tudor a trouvé la bonne formule pour faire basculer le résultat de ce match. En deux minutes, la défaite qui se précisait s’est transformée en victoire grâce à deux inspirations signées Under et Sanchez.

À cinq points du PSG

Samedi prochain, l’OM et Lens vont jouer un match décisif pour la deuxième place qualificative directement en Ligue des Champions. Les deux équipes peuvent encore croire au titre de Champion de France. Hier après-midi, Paris a été battu au Parc des Princes par Lorient (3-1). Les Parisiens faibles mentalement seront à Troyes et reçoivent Ajaccio pour les deux prochaines journées. Ils devraient battre ces deux clubs qui jouent le maintien. Mais avec ce PSG, capable du meilleur comme du pire et souvent risible, on ne sait jamais… Quant aux Monégasques battus sévèrement au stade Louis II par Montpellier (4-0), ils sont distancés dans la course au podium et comptent cinq points de retard sur Lens avant Toulouse-Lens. Il reste cinq matchs avant la fin de la saison le 3 juin. « Il faut croire au titre, moi j’y crois », a déclaré Alexis Sanchez à la fin d’OM-Auxerre. Pourquoi pas ? Soyons un peu fous ! Et si l’OM...

Gilbert DULAC