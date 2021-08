Accueil > Sports > Ligue 1. OM 2-Bordeaux 2 : L’OM gaspille deux points

Nemanja Radonjic a remplacé Cengiz Under blessé (Photo Guillaume Ruppolo/Wallis.fr)

Les supporters de l’OM attendaient un moment de communion avec leur équipe depuis mars 2020. OM-Amiens étant la dernière affiche de l’Orange Vélodrome avec du public, avant le premier confinement déclenché par la Covid. Hier soir, le match était engagé depuis trente-cinq minutes lorsque le Turc Cengiz Ünder récupérait un centre tendu de Gerson pour ouvrir le score. Le stade explosa de joie. Et, les 50 000 spectateurs exprimèrent encore leur bonheur quand le numéro de soliste de Dimitri Payet se concluait par le deuxième but.

Un but refusé pour hors-jeu

Duel pour le ballon entre le Serbe Radonjic et un défenseur girondin (Photo Guillaume Ruoppolo/Wallis.fr)

La soirée était bien engagée pour l’OM qui subissait le jeu des Girondins de Bordeaux à l’entame de la deuxième période. Mais, le coupable relâchement de la défense et des erreurs de placement de Steve Mandanda provoquaient la relance de Bordeaux qui visait les trois points de la victoire avec du culot. Malgré l’entrée en jeu de Radonjic qui inscrivait un but refusé pour hors-jeu, le score n’évoluait plus. On peut aussi regretter un penalty non sifflé sur Konrad en première mi-temps mais ce serait trop facile d’évoquer des erreurs d’arbitrage pour expliquer le match nul concédé à l’Orange Vélodrome. Jorge Sampaoli a du travail cette semaine avant d’aller défier l’OGC Nice dimanche prochain. L’Argentin déclarait face à la presse : « On a un groupe jeune et il manque des joueurs. Il va falloir du temps pour trouver la clé. On a perdu le contrôle du match ».

L’OM a joué sans avant-centre comme à Montpellier

« Les joueurs ont beaucoup tenté mais on a manqué de précision. Nous avons payé cash les vingt premières minutes de la deuxième mi-temps », soulignait encore Jorge Sampaoli qui avait choisi, comme à Montpellier, de jouer sans numéro neuf. Dimitri Payet tenait le rôle du faux attaquant en attendant le retour d’Arkadiusz Milik en phase de reprise. L’entrée en jeu de Dario Benedetto n’était pas décisive. Déçus, les groupes de supporters feront cependant le déplacement à Nice pour défier les joueurs de Christophe Galtier, leaders de la Ligue 1, dimanche prochain.

Gilbert DULAC

Le Brésilien Luan Peres domine un attaquant bordelais (Photo Guillaume Ruoppolo/Wallis.fr)

