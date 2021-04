Accueil > Sports > Ligue 1. OM 2 - Dijon 0 : Petite victoire mais bonne opération

Deux passes décisives mais deux ratés pour Dimitri Payet (Photo Wallis.fr/Laurent Saccomano)

Le slogan publicitaire d’une célèbre bière sans alcool était « jusqu’au bout de la nuit », la phrase qui résume ce match aurait pu être « jusqu’au bout de l’ennui ». Heureusement, Leonardo Balerdi qui s’était illustré en faisant une virée en Espagne avec Pol Lirola, se rattrapait en ouvrant le score d’un coup de tête puissant dans le temps additionnel sur un corner de Dimitri Payet. Comme face à Brest, les Olympiens assommaient leur adversaire du soir dans le temps additionnel. La première mi-temps fut laborieuse et soporifique car les Marseillais ne trouvaient pas la clef pour percer le coffre-fort des Bourguignons.

Des progrès mais ça prendra du temps

Les joueurs de Jorge Sampaoli, toujours aussi bouillant sur la ligne de touche, n’étaient pas à l’abri de l’égalisation de Dijon. Mais Dimitri Payet malgré deux ratés, était encore passeur sur coup franc et trouvait Alvaro qui doublait le score. Ouf, le plus dur était fait et l’OM gérait facilement la fin du match. Jorge Sampaoli voit « des progrès mais ça prendra du temps. Dans l’ensemble, c’est positif. On doit mieux jouer », insiste l’Argentin. Quant à Dimitri Payet, il estime que « le sprint est lancé ». L’OM doit confirmer ce succès samedi prochain à Montpellier alors que Lens recevra Lorient.

Gilbert DULAC