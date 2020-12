Accueil > Sports > Ligue 1. OM 2 - Monaco 1 : la belle série continue

Profitant d’un centre de Florian Thauvin, Dario Benedetto double le score (Photo Laurent Saccomano/Wallis.fr)

Valentin Rongier a été efficace au milieu du terrain (Photo Laurent Saccomano /Wallis.fr)

André Villas-Boas a réussi à trouver les mots pour réparer les maux provoqués par l’échec de la campagne européenne. « Cette victoire démontre une force de caractère », soulignait le Portugais irrité par certaines critiques face à la presse. Les trois points et la sixième victoire consécutive en championnat confirment les propos de l’entraîneur. Dimitri Payet étant suspendu, le duo Thauvin-Benedetto appuyé par Cuisance en soutien, étaient chargés de marquer des buts.

Benedetto passeur pour Thauvin et Thauvin passeur pour Benedetto

Ce fut le bon choix car après seulement treize minutes de jeu, l’OM menait (2-0) face à de pâles monégasques. Benedetto passeur pour Thauvin et Thauvin passeur pour Benedetto, c’était efficace et c’était surtout « Droit au But », fidèle à la devise du club. Steve Mandanda faisait apprécier ses qualités sur une superbe détente consécutive à un coup franc puissant de Badiashile (32e). La seule fausse note de la première période fut la sortie sur blessure de Morgan Sanson remplacé par Pape Gueye qui a effectué un bon travail de récupération. Les Olympiens contrôlaient le jeu et dominaient les Monégasques souvent impuissants face au but. Malgré la réduction du score sur penalty par Ben Yedder à dix minutes de la fin du temps réglementaire et cinq minutes de temps additionnel, l’OM résistait et ne craquait pas physiquement et mentalement. Mercredi prochain, direction la Bretagne et Rennes pour décrocher une septième victoire consécutive en Ligue 1.

Gilbert Dulac