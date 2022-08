Accueil > Sports > Ligue 1. OM 2 - Nantes 1 : avec la rage de vaincre

Chancel Mbemba laisse exploser sa joie en ouvrant le score (Photo Laurent Saccomano/Wallis.fr)

L’équipe entraînée par Jorge Sampaoli avait un mental d’acier. Celle dirigée par Igor Tudor a la rage de vaincre. Cette « grinta » italienne, que le Croate avait quand il jouait à la Juventus, l’a transmise au Hellas Vérone qu’il entraînait la saison dernière et il l’a apporté dans ses bagages à Marseille. Les deux équipes étaient à égalité (1-1) et le match allait se conclure sur ce score quand le défenseur nantais Nicolas Pallois, sous la pression de Luis Suarez, battait son gardien de but, Alban Lafont. Les rabat-joie et les plumes aigries peuvent écrire que l’OM a de la chance mais la chance, il faut savoir la provoquer. Elle a basculé en faveur des coéquipiers de Valentin Rongier, capitaine olympien de la soirée, formé comme Jordan Veretout au Football Club de Nantes.

Débuts réussis pour Sanchez

Nuno Tavares échoue sur Alban Lafont (Photo Laurent Saccomano/Wallis.fr)

Le match aurait pu aussi basculer en faveur des joueurs d’Antoine Kombouare après l’exclusion de Samuel Gigot (77e). Mais Pau Lopez qui retrouvait son poste de titulaire, faisait apprécier ses réflexes trois minutes plus tard. Premier buteur du match, l’international Congolais Chancel Mbemba déclarait face à la presse : « Après l’exclusion, c’était mental. L’état d’esprit de chaque joueur a fait la différence ». « Le léopard du Congo », surnom donné aux joueurs de l’équipe nationale, insistait sur « la nécessité d’entretenir et de cultiver un esprit collectif fort », au micro de Canal Plus.

Les supporters avaient les yeux de Chimène pour Alexis Sanchez. Pendant l’échauffement et à l’annonce de la composition des équipes, son nom a été acclamé. Le Chilien, remplacé par Cengiz Under à l’heure de jeu, n’a pas marqué un but mais il a fait un bon match. Sanchez a fait apprécier ses qualités techniques et son jeu de passes avec ses partenaires.

Avant de se déplacer à Nice dimanche prochain, l’OM et les supporters attendent avec impatience jeudi prochain, le tirage au sort des groupes de la Ligue des Champions. On connaîtra les trois adversaires des Olympiens pour la première phase de la plus belle des coupes d’Europe gagnée par l’OM en 1993.

Gilbert DULAC