Ligue 1. OM 3 - Angers 1 : L’OM s’impose difficilement et met la pression sur Lens

Jordan Veretout a marqué le troisième but sur penalty (Photo Laurent Saccomano/ Wallis.fr)

On dit que les victoires les plus difficiles sont parfois les plus belles. Celle remportée, hier soir, dans un Orange Vélodrome encore copieusement rempli, ne restera pas dans les annales du club. Est-ce que les joueurs d’Igor Tudor avaient encore la tête à Lens où ils avaient été battus ? Toujours est-il que, malgré une bonne entame et des occasions de débloquer le tableau d’affichage, ils concédaient l’ouverture du score à la demi-heure de jeu. Sima battait Pau Lopez d’un tir puissant sous la barre transversale.

Merci Alexis

Il a suffi ensuite de six minutes à Alexis Sanchez pour égaliser. Pour ceux qui en doutent encore, le Chilien malgré ses 34 ans, est un avant centre toujours efficace. À la récupération d’une ouverture de Jonathan Clauss, l’ancien joueur de l’Inter Milan poussait le ballon d’un pointu qui trompait Bernardoni. Mais que la première mi-temps fut laborieuse face au vingtième de la Ligue 1 !

Avec les salutations de Payet

En attendant la convocation devant la commission de discipline de la Ligue mercredi prochain pour une gifle donnée à Yannick Cahuzac à Lens, Dimitri Payet a peut-être marqué le dernier but de sa carrière à l’Orange Vélodrome. Le Réunionnais n’a pas encore décidé s’il jouera encore la saison prochaine. Une passe de Sanchez suivie d’une frappe puissante de Payet dans l’angle du but angevin, a permis à l’OM de prendre l’avantage trois minutes après la reprise du jeu en deuxième mi-temps. Jordan Veretout clôturait le score sur penalty.

La deuxième place qualificative directement pour la Ligue des Champions se jouera aussi au mental. Alors qu’il reste trois matchs à disputer, la pression va augmenter sur les joueurs et sur les staffs techniques. Entre Lens et l’OM, c’est la meilleure équipe techniquement, tactiquement et aussi mentalement qui se qualifiera directement pour la plus belle des compétitions européennes.

Gilbert DULAC