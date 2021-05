Accueil > Sports > Ligue 1. OM 3 - Angers 2 : Milik puissance 3

Toute la rage de vaincre d’Arkadiusz Milik qui a réussi le penalty de la victoire (photo Wallis.fr/Laurent Saccomano)

Les fidèles supporters de l’OM ont assisté hier soir en direct et en clair sur C8 à un match qui résume bien le déroulement d’une saison chaotique où leur club favori a été capable du meilleur comme du pire. Le meilleur s’est passé en première mi-temps quand les joueurs maîtrisaient leur sujet en menant (1-0). Milik inscrivait son deuxième but de la soirée (49e). Angers ne se décourageait pas et revenait à (2-2). L’arbitre accordait un penalty aux Marseillais. Milik prenait le ballon et transformait le penalty dans le temps additionnel. Il a inscrit son huitième but de la saison en Ligue 1 et son premier triplé.

Florian Thauvin a raté son dernier match sous le maillot de l’OM (Photo Wallis.fr/ Laurent Saccomano

Les Angevins n’étaient pas venus à Marseille pour faire du tourisme. Ils ont posé des problèmes tactiques aux Marseilllais en densifiant leur milieu de terrain. Ce match était aussi le dernier de Florian Thauvin sous les couleurs de l’OM avant de partir pour le Mexique aux Tigres de Monterrey. Il espérait partir avec un but inscrit mais il a été décevant comme à Saint-Étienne. Thauvin est suspendu et ne jouera pas le dernier match de la saison à Metz.

Metz-OM sera la dernière affiche de la saison

Lens a été battu à Bordeaux (3-0) et Rennes s’est incliné à Monaco (2-1). L’OM a trois points d’avance au classement sur les Lensois avec une différence de buts de + 7 contre + 1 pour Lens. Rennes est septième à un point de Lens et à quatre de l’OM. Grâce à la finale de la Coupe de France qui oppose Paris à Monaco, le cinquième de la Ligue 1 est directement qualifié pour la phase de groupe de la Ligue Europa. L’OM évite l’Europa Conférence League avec des déplacements exotiques. Metz-OM sera la dernière affiche de la saison dimanche prochain à 21 heures, mais que cette victoire contre Angers fut laborieuse.

Gilbert DULAC