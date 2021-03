Accueil > Sports > Ligue 1. OM 3 - Brest 1 : Coaching gagnant pour Sampaoli

Quatre buts en six matchs pour le Polonais Arkadiusz Milik qui a ouvert le score (Photo Wallis.fr/Laurent Saccomano)

L’équipe a la rage de vaincre en allant chercher la gagne avec les tripes

Et de deux ! Deux succès et six points dans la semaine, ce n’était pas arrivé depuis longtemps aux Olympiens qui ont retrouvé enfin le sourire et la joie de jouer ensemble. Certes tout ne fut pas parfait mais l’équipe progresse. Elle a la rage de vaincre en allant chercher la gagne avec les tripes. La première mi-temps fut laborieuse et poussive. L’OM ne parvenait pas à imposer son jeu face à des Bretons qui contrôlaient le ballon.

Luis Henrique était deux fois passeur décisif

Dans le temps additionnel, Milik récupérait une passe de Payet et ouvrait le score d’un tir fusant au ras de la pelouse. Le rythme s’élevait en deuxième mi-temps. Les Marseillais dominaient mais concédaient l’égalisation sur un coup de tête de Brassier libre de tout marquage. Entré en jeu à la 77e minute de jeu, Luis Henrique était deux fois passeur décisif, comme face à Rennes. Thauvin et Cuisance en profitaient pour donner plus d’air à l’OM. Il faudra confirmer cette embellie samedi prochain à Nice.

Au micro de Canal +, Dimitri Payet n’a pas boudé son plaisir après cette victoire difficile. Pour le Réunionnais : « Comme avec Marcelo Bielsa, on a l’impression que ça peut basculer d’un côté comme de l’autre, tellement on ne calcule pas, pour l’instant ça bascule de notre côté, tant mieux ».

C’est une victoire d’avantage basée sur l’émotionnel que sur la tactique

Jorge Sampaoli, estimait pour sa part toujours sur Canal + : « C’est vrai que ce fut un match avec beaucoup d’émotions, surtout en seconde période. C’est une victoire d’avantage basée sur l’émotionnel que sur la tactique. L’équipe a voulu aller chercher les trois points. L’idée était de changer la mentalité de ces joueurs qui sortent d’une période un peu difficile. Pour qu’ ils retrouvent la joie dans le vestiaire, la joie de gagner ». Ces victoires en fin de match sont pour Sampaoli un moyen de créer une dynamique : « L’unité est beaucoup liée au succès. On verra le niveau de l’équipe quand elle aura assimilé le projet commun », précise l’Argentin satisfait des trois points de ce succès acquis dans la douleur.

Gilbert DULAC