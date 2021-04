Accueil > Sports > Ligue 1. OM 3 - Lorient 2 : Le pire et le meilleur

Décidément cette saison, les Olympiens jouent avec les nerfs de leurs supporters. Ils avaient déjà battu Rennes dans le temps additionnel (1-0). La semaine dernière, alors qu’ils menaient à Montpellier (3-2), ils concèdent un but à trente secondes de la fin du temps additionnel et perdent deux points (3-3). Hier soir, sur la pelouse humide de l’Orange Vélodrome, l’OM a battu Lorient grâce à un but de l’Espagnol Pol Lirola, encore dans le temps additionnel.

Steve Mandanda sera peut-être le deuxième gardien la saison prochaine (Photo Laurent Saccomano/Wallis.fr)

Comme si les Olympiens prennent un malin plaisir à se faire peur avec des scénariis « hitchcockiens ». Car ce match face à une équipe Lorientaise qui joue le maintien a connu deux mi-temps opposés. La première insipide et nulle, avec des Marseillais incapables de trouver des solutions devant le solide bloc adverse. Menés au score à la pause, les joueurs de Jorge Sampaoli renversaient le cours du match en trois minutes grâce à Dimitri Payet, auteur d’une superbe reprise de volée, et à Pol Lirola qui bénéficiait d’une passe de Florian Thauvin. Mais l’OM retombait dans ses travers, les Morbihanais égalisaient avant que Pol Lirola bien inspiré, marque le but de la délivrance.

"El Pelado" reconnaissait « s’être trompé sur les choix de départ »

Face à la presse, Sampaoli estimait que « C’est bien de s’être battu pour aller chercher la victoire mais il reste beaucoup de choses à corriger ». C’est le moins que l’on puisse dire avec trop de fautes techniques. « El Pelado », traduisez de l’espagnol par le chauve, reconnaissait « s’être trompé sur les choix de départ » en titularisant Michaël Cuisance au coup d’envoi et en laissant le Brésilien Luis Henrique sur le banc. Positionne à gauche en première mi-temps, Florian Thauvin, passeur sur le deuxième but, était replacé à son poste, à droite en deuxième mi-temps. Malgré une prestation honorable, Lucas Perrin titulaire pour la première fois, était remplacé par Luis Henrique. Boubacar Kamara reculait en défense centrale et quatre joueurs formaient l’attaque.

Au coup d’envoi, les Olympiens savaient que Rennes s’était imposé à Angers (3-0). Ils avaient l’obligation de battre Lorient pour partager la cinquième place avec Lens qui se déplace à Brest cet après-midi. L’OM a une semaine pour préparer le déplacement à Reims où il faudra gagner afin de prendre une option pour la qualification en Europa Conference League.

Gilbert DULAC