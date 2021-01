Accueil > Sports > Ligue 1 : OM 3 - Montpellier 1 : L’année commence bien

Nemanja Radonjic a ouvert le score d’un coup de tête (Photo Laurent Saccomano /Wallis.fr)

Auteur du deuxième but à dix minutes de la fin du temps réglementaire, alors que les deux équipes étaient à égalité (1-1), Payet a été décisif. Ce but l’a mis en confiance, alors qu’il doutait après ses dernières prestations moyennes. Longtemps absent pour blessure, Nemanja Radonjic a eu la bonne idée d’ouvrir le score quatre minutes avant la fin de la première mi-temps. Servi idéalement par Florian Thauvin qui a fait un bon match à tous les postes de l’attaque, le Serbe a placé un coup de tête victorieux.

Le mois de janvier commence sous le signe de la victoire

Quant au troisième but, il est l’œuvre de Valere Germain. « Peu importe où je joue, j’essaie de scorer du mieux possible », déclarait au micro de Canal Plus, le digne fils de Bruno Germain. Joueur de devoir par excellence, Valere Germain est altruiste et se met toujours au service de l’équipe. Il a encore fait apprécier la qualité de son jeu de tête. Le mois de janvier commence sous le signe de la victoire pour les joueurs d’André Villas-Boas. Il leur faudra confirmer ce succès samedi prochain à Dijon.

Gilbert Dulac