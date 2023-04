Ligue 1. OM 3 - Troyes 1 : L’OM retrouve le sourire et la deuxième place

Accueil > Sports > Ligue 1. OM 3 - Troyes 1 : L’OM retrouve le sourire et la deuxième (...)

Alexis Sanchez a été passeur sur le premier but (Photo Wallis.fr)

La soupe à la grimace de rigueur après les matchs nuls concédés face à Strasbourg (2-2) et contre Montpellier (1-1) à l’Orange Vélodrome, a laissé la place à la joie et à la bonne humeur hier soir. Après les points perdus qui seront peut-être regrettés à la fin de la saison, l’OM en a pris trois contre Troyes qui lutte pour le maintien.

Vitinha enfin !

Il valait mieux ne pas arriver en retard. On jouait depuis à peine deux minutes quand une jolie combinaison offensive avec Alexis Sanchez dans le rôle du passeur était bien conclu par Vitinha. Le Portugais contrôlait le ballon et pivotait pour envoyer un tir dans la lucarne de Gallon impuissant. Arrivé en janvier, l’ancien joueur de Braga peu utilisé par Tudor, doutait et n’avait pas encore inscrit un but. Et comme si celui-ci ne lui suffisait pas, il en mettait un deuxième en seconde mi-temps. « Ces buts sont très importants pour moi mais je vais encore progresser », déclarait Vitinha avec le sourire et en français face à la presse.

Le retour de Chancel Mbemba comme titulaire a stabilisé la defense centrale (Photo Wallis.fr)

Laborieux contre Montpellier et à Lorient, deux matchs qu’ils auraient pu perdre, les joueurs d’Igor Tudor ont enfin retrouvé leur jeu basé sur la vitesse et la puissance physique avec des pistons, Clauss et Kabore, efficaces. Le retour à un bon niveau de Gigot associé à Kolasinac et Mbemba en défense centrale, est un point positif de cette soirée où le travail de récupération de Rongier et Veretout au milieu, est toujours précieux. En difficulté contre Montpellier et à Lorient, Cengiz Under a inscrit le deuxième but sur un joli tir croisé avec effet.

Certes, il ne faut pas s’enflammer après cette victoire face à une faible équipe troyenne qui lutte pour le maintien. Mais elle permet à l’OM de mettre la pression sur Lens qui recevra Monaco samedi prochain. Les Monégasques ont facilement battu Lorient (3-1). Quant aux Marseillais, ils seront au Parc OL dimanche prochain pour un « Olympico » attendu.

Gilbert DULAC