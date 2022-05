Accueil > Sports > Ligue 1. OM 4 - Strasbourg 0 : Le plein d’émotions

Cengiz Under et le stade explosent de joie après l’ouverture du score par Gerson (Photo Laurent Saccomano/Wallis.fr)

Le football est ainsi fait. Il a le don de créer des scénarios de matchs incroyables et imprévisibles qui transcendent les joueurs et transforment les stades en volcans passionnels. Les 63 873 spectateurs de l’Orange Vélodrome sont passés par tous les états d’âmes. De la joie à la déception pour terminer dans l’allégresse.

Battus samedi dernier à Rennes (2-0), les Olympiens n’étaient pas maîtres de leur destin. Ils devaient battre Strasbourg et espérer un match nul ou une défaite de Monaco à Lens. Et c’est arrivé, quand au stade Bollaert, Ganago a eu la bonne idée d’égaliser (2-2) et de donner ainsi un coup de main à l’OM qui évite au mois d’août le tour préliminaire et les barrages de la Ligue des Champions. Mais que d’émotions dans un stade qui a poussé son équipe jusqu’au bout d’une soirée qui restera dans l’histoire du club. En 1971, l’OM battait Strasbourg (6-3) et était sacré champion de France. En 2008, les joueurs d’Eric Gerets gagnaient face à Strasbourg (4-3) et se qualifiaient pour la Ligue des Champions. En 2022, les coéquipiers de Steve Mandanda battent Strasbourg et se qualifient aussi pour la Ligue des Champions. L’histoire s’est répétée au terme d’une saison où l’OM a été vingt fois deuxième.

Gerson est un grand joueur

Le Brésilien Luis Henrique est entré en jeu à la fin de la deuxième mi-temps ( Photo Laurent Saccomano/ Wallis.fr)

Il a été la première recrue de la saison. Arrivé du Brésil et de Flamengo, le milieu de terrain international a mis du temps pour s’adapter au football français et au système de jeu de Sampaoli. Il a donné la pleine mesure de son talent en début d’année, en étant décisif grâce à ses qualités techniques et athlétiques. Son premier but sur un tir dans un angle fermé, et malgré les défenseurs alsaciens, est digne des grands techniciens brésiliens. Gerson Da Silva sera la saison prochaine un des cadres de l’équipe. Auteur du deuxième but, le Turc Cengiz Under a réussi aussi une bonne saison. Malgré l’absence de Saliba suspendu, la défense n’a pas craqué et Steve Mandanda qui a peut-être joué son dernier match sous le maillot de l’OM n’a pas concédé de but. Quant à Boubacar Kamara, sauf changement improbable, il a joué son dernier match avec son club formateur.

Frank McCourt présent

Face à la presse, Matteo Guendouzi heureux a souligné : « On mérite d’être deuxième. Beaucoup nous ont enterrés après le match de Rennes. On a cru en nous. Le coach doit aussi être félicité. » « Mon objectif était de ramener les émotions au stade vélodrome », précisait « souriant » Jorge Sampaoli qui a accompli sa mission quand on a vu l’ambiance du stade. Frank McCourt, présent avec sa famille, a annoncé : « Nous allons continuer de bâtir une équipe pour la Ligue des Champions. » Une déclaration qui devra se concrétiser car l’OM ne doit pas faire de la figuration et être ridicule comme lors de la saison 2020-2021 en accumulant les défaites dans la plus belle des compétitions européennes.

Gilbert DULAC