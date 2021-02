Accueil > Sports > Ligue 1. OM-OL ce soir à 21 heures : en attendant Sampaoli

Après les annonces fracassantes de Frank McCourt vendredi soir , on avait presque oublié qu’il y a un match ce soir à l’Orange Vélodrome. Et pas n’importe lequel. Les deux Olympiques que tout oppose se retrouvent sur la pelouse marseillaise pour l’affiche de la vingt-septième journée de championnat. Face à l’instabilité marseillaise avec deux présidents et trois entraîneurs cette saison, la stabilité lyonnaise avec Jean-Michel Aulas, président depuis 1987 et Rudi Garcia entraîneur depuis 2019.

OM-OL ce soir à 21 heures au Stade Vélodrome (Photo archives Destimed/RP)

Larguet a apporté à l’équipe du calme et de la sérénité

Pablo Longoria va suivre son premier match en tant que président de l’OM et Nasser Larguet va certainement diriger un de ses derniers matchs sur le banc. Car on ne sait pas encore quand Jorge Sampaoli, le bouillant et volcanique entraîneur argentin va prendre ses fonctions. Appelé pour remplacer André Villas-Boas mis à pied, Larguet a apporté à l’équipe du calme et de la sérénité dans un climat morose et tendu. Le toujours souriant directeur du centre de formation de l’OM est sorti de l’ombre pour trouver les lumières brûlantes de l’actualité olympienne.

Florian Thauvin et le Polonais Arkadiusz Milik sont de retour

Avant de retrouver son bureau à La Commanderie, son bilan à la tête de l’équipe est honorable. Une défaite contre le PSG (2-0), trois nuls à Lens (2-2), à Bordeaux (0-0) et à Nantes (1-1) et une victoire face à Nice (3-2). Les joueurs ont retrouvé de la motivation et l’envie de jouer ensemble, en formant un groupe. Pour ce match contre Lyon, Nasser Larguet ne pourra pas compter sur Jordan Amavi blessé et Hiroki Sakai suspendu. Florian Thauvin et le Polonais Arkadiusz Milik sont de retour.

Gilbert DULAC

Le groupe olympien : Mandanda, Pelé, Simon- Caleta-Car, Nagatomo, Perrin, Alvaro, Balerdi, Rocchia, Lirola - Kamara, Gueye, Ntcham, Cuisance, Khaoui -Germain, Thauvin, Milik, Henrique, Payet.