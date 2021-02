Accueil > Sports > Ligue 1 : OM-PSG acte 3

Ce soir à l’Orange Vélodrome OM-PSG ( Photo Hagay Sobol)

Et comme Sisyphe poussant son rocher, le club doit toujours reconstruire depuis 1899, année de sa fondation, ce qui a été détruit. Ce qui s’est passé à La Commanderie, samedi 30 janvier, est entré dans les pages noires de la grande histoire de l’OM. Il faudra du temps pour rétablir des relations de confiance et de respect entre les joueurs et les vrais supporters ainsi qu’avec les dirigeants. Malgré les communiqués officiels de McCourt et de Eyraud, le dialogue est rompu. La rencontre hier entre quelques joueurs et des supporters calmes n’a pas réglé tous les problèmes. C’était une opération de communication.

Les deux clubs rivaux vont en découdre pour la troisième fois de la saison

Malgré ce climat pesant et marquée par les violences commises, l’équipe a fait match nul à Lens (2-2) après avoir mené (2-0). Ce soir, le Paris Saint Germain avec sa constellation de Stars sera sur la pelouse de l’Orange Vélodrome. Les deux clubs rivaux vont en découdre pour la troisième fois de la saison. Vainqueur au Parc des Princes en septembre (1-0), l’OM s’est incliné le mois dernier à Lens pour le trophée des Champions (2-1). Qui va remporter le troisième acte de la saison ? Les Parisiens sont favoris mais le football se moque parfois de la logique et n’aime pas les scénarios écrits d’avance. Aux Olympiens dirigés par Nasser Larguet, de bousculer les pronostics en battant le PSG et en portant avec fierté leur maillot.

Gilbert DULAC