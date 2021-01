Ligue 1 : OM-Rennes reporté après l’assaut donné par les supporters à La Commanderie

Accueil > Sports > Ligue 1 : OM-Rennes reporté après l’assaut donné par les supporters à La (...)

Ambiance au stade vélodrome mais ça c’était avant (Photo archives Wallis/Laurent Saccomano)

En d’autres temps, après les graves incidents à La Commanderie samedi après-midi, les dirigeants et l’entraîneur auraient pris la parole lors d’une conférence de presse. Et ce n’est qu’en début de soirée que le club a diffusé un communiqué (Lire ci-dessous). L’après-midi à été très animé et violent à La Commanderie. Environ 350 supporters de tous les groupes ont mené une opération coup de poing. Certains sont entrés dans le bâtiment sportif en faisant des dégâts dans les locaux. Des voitures de joueurs ont été dégradées. Alvaro Gonzalez a été touché par un projectile dans le dos. De son côté la préfecture de police précise que les supporters « ont violemment pris à partie les policiers présents pour sécuriser La Commanderie. L’envoi immédiat de renforts a permis de mettre fin très rapidement aux dégradations ». Et il est fait état de « 4 policiers blessés » et de l’interpellation de « 25 supporters » dont 19 ont été placés en garde vue.

Le dialogue est rompu

Depuis le matin, plusieurs banderoles avaient été placés à des endroits stratégiques de Marseille visant Jacques-Henri Eyraud, cible des supporters qui réclament son départ. Dimitri Payet était également visé par des insultes. On peut lire notamment : « En 4 ans, le seul projet réussi ? Celui d’être ridicule. » Le dialogue est rompu depuis longtemps entre la direction du club et les leaders des groupes de supporters qui ont décliné les invitations aux vœux et à des réunions d’échanges. Mercredi, l’OM va à Lens et dimanche prochain, le PSG sera à Marseille pour le « Classico ». Que pense Frank McCourt, propriétaire du club, de ces crises de direction et de résultats ? Comme au Casino, rien ne va plus et faites vos jeux et vos paris pour la vente du club en pleine dérive.

Gilbert DULAC