Ligue 1. OM : un final en apothéose

Matteo Guendouzi a joué les trente-huit matchs en championnat et a marqué quatre buts (Photo Laurent Saccomano/ Wallis.fr)

La conclusion d’une saison tient à un fil. Un penalty oublié ou sifflé, une décision litigieuse de la VAR ou un but marqué dans le temps additionnel. Il restait une minute à jouer dans le temps additionnel à Lens, où Monaco deuxième au coup d’envoi menait (2-1), quand Ganago eut la bonne idée d’égaliser. La rumeur traversa l’Orange Vélodrome à la vitesse de l’éclair. Les 63 000 spectateurs étaient ivres de joie et de bonheur, les joueurs sautaient et s’embrassaient. Matteo Guendouzi, symbole de la saison olympienne, prit Jorge Sampaoli dans ses bras. Même Frank McCourt, pourtant discret, participa à la fête sur la pelouse avec Pablo Longoria ému.

La saison de l’OM n’a pourtant pas été un long fleuve tranquille avec des obstacles à franchir et des moments de doute. Le 20 février, Clermont s’imposait à l’Orange Vélodrome (2-0). Une semaine plus tard, les Olympiens qui menaient pourtant (1-0) à Troyes, concédaient l’égalisation dans le temps additionnel (1-1). La semaine suivante, le rival monégasque s’imposait à Marseille (1-0). Les virages grondaient et demandaient la démission de Jorge Sampaoli. Impassible, l’Argentin acceptait les critiques, reconnaissait ses erreurs et continuait vers les objectifs fixés. On peut cependant lui reprocher la gestion du poste de gardien de but. Arrivé de l’AS Rome, Pau Lopez n’est pas meilleur que Steve Mandanda qui a retrouvé sa place à la fin de la saison.

Guendouzi le métronome

Le 1er mai, après un succès à Reims (1-0), l’OM était battu par Lyon à Marseille (3-0). Et le 14 mai, Rennes concurrent pour la qualification en Ligue des Champions, s’imposait en Bretagne (2-0). Malgré ces échecs et la blessure de Payet, le groupe ne s’est pas fissuré alors que se profilait après l’élimination en demi-finale de l’Europa Conference League, le spectre de 2018. Battu en finale de la Ligue Europa, l’OM avait terminé le championnat à la quatrième place. Matteo Guendouzi est le symbole de cet OM combatif et solidaire avec des qualités techniques et mentales. Prêté par Arsenal comme Saliba, Guendouzi qui est devenu international, est un cadre du vestiaire. Il a joué les trente-huit matchs de championnat et a inscrit quatre buts.

Retour en Ligue des Champions

« Nous, c’est terminé. C’est nos dirigeants qui vont travailler. » Ainsi s’exprimait Dimitri Payet face à la presse à la fin d’OM-Strasbourg. Le meneur de jeu olympien sait qu’il faut une équipe compétitive et un bon recrutement pour ne pas être ridicule en Ligue des Champions. En 2020, avec cinq défaites et une victoire, les joueurs d’André Villas-Boas ne furent même pas reversés en Ligue Europa. Jorge Sampaoli a déjà posé ses exigences pour bâtir une équipe compétitive. Le club doit passer l’obstacle de la DNCG (Direction nationale de contrôle et de gestion) de la LFP. Les dirigeants doivent acheter des joueurs mais aussi en vendre pour équilibrer les comptes du club.

Sous le coup d’une interdiction de recrutement en raison du litige qui l’oppose à Watford au sujet de Pape Gueye, l’OM espère obtenir une nouvelle suspension de cette sanction pour le mercato estival, car le TAS (Tribunal arbitral du sport) ne jugera le dossier qu’à l’automne. « Nous allons continuer de bâtir une équipe pour la Ligue des Champions », déclarait enthousiaste Frank McCourt samedi dernier. Les supporters et les observateurs constateront au début de la prochaine saison si cette déclaration du propriétaire du club va se réaliser ou aura été une vague promesse.

En septembre, l’hymne de la Ligue des Champions retentira sur la sono de l’Orange Vélodrome. Mais l’OM doit être au niveau de la plus belle compétition européenne que le club a remporté en 1993. Car à Marseille, tout va très vite. La passion l’emporte souvent sur la raison. La déception et la colère pourraient monter des travées du stade.

Le bilan de la saison de l’OM en chiffres

2e, 71 points, 21 matchs gagnés, 8 nuls et 9 défaites. 63 buts marqués et 38 buts concédés. Différence de buts : + 25. Meilleurs buteurs : Payet 12 buts, Under 10 buts, Gerson 9 buts, Milik et Dieng 7 buts. En Europa Conference League, le club a été éliminé par Feyenoord Rotterdam en demi-finale (3-2 et 0-0). En Coupe de France, Nice a éliminé l’OM en quart de finale à l’Allianz Riviera.

OM-Nice : l’affluence de l’Orange Vélodrome dans le top 5 olympien

L’interdiction de déplacement des supporters Niçois le 20 mars a permis à l’OM de vendre des places dans la zone réservée aux supporters adverses. Il y avait 64 722 spectateurs pour ce derby régional. Cette affluence est entrée dans le Top 5 de l’histoire de l’OM, derrière OM-Lyon (65 421, 10 novembre 2019), OM-PSG (65 252 le 26 février 2017, 65 148 le 5 avril 2015 et 65 121 le 24 octobre 2021).

Gilbert DULAC