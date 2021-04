Accueil > Sports > Ligue 1. Reims 1 - OM 3 : Champagne pour Payet

Deux buts et une passe décisive pour Dimitri Payet (Photo Wallis.fr/Laurent Saccomano

Décidément, cet OM version Sampaoli aime jouer avec les nerfs de ses supporters et leur procurer des sensations fortes. Il a fallu que les coéquipiers de Steve Mandanda soient menés au score pour qu’ils renversent le cours du match en cinq minutes.

Profitant d’un relâchement des Marseillais qui se retrouvaient à dix à cause de la blessure de Boubacar Kamara, les Rémois ouvraient le score sur un coup de tête puissant de Mbuku à la récupération d’un corner. Les Olympiens réagissaient grâce à Lirola passeur décisif pour Payet buteur qui délivrait aussi une passe décisive pour Milik. Le Réunionnais réussissait la centième passe décisive de sa carrière et marquait son sixième but de la saison.

Payet donnait de l’air à l’OM

Les coups de gueule de Jorge Sampaoli qui effectuent les cent pas le long de la ligne de touche, étaient payants. Dia touchait le poteau mais Lucas Perrin se blessait au genou dans un choc avec Mandanda. Entré en jeu à la fin de la première mi-temps, Valentin Rongier glissait le ballon à Payet qui donnait de l’air à l’OM au tableau d’affichage en triplant le score. Réduit à dix après le carton rouge de Faes, Reims reculait et subissait la domination des Marseillais.

Les Olympiens prennent provisoirement la cinquième place

En s’imposant à Reims, les Olympiens prennent provisoirement la cinquième place et mettent la pression sur Lens qui reçoit Nîmes demain après-midi et sur Rennes qui accueille Dijon. Au micro de Canal Plus, Dimitri Payet soulignait qu’ « il a été efficace. C’est ce qu’on me demande à mon poste. La cinquième place est un objectif. L’OM se doit d’être en Coupe d’Europe. Jorge Sampaoli est arrivé à nous libérer. On doit s’imposer et prendre le maximum de points sur les quatre derniers matchs. »

Gilbert DULAC