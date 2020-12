Accueil > Sports > Ligue 1 : Rennes s’impose à Nice (1-0)

L’affiche entre Nice et Rennes, deux équipes européennes cette saison, se résumait à une rencontre à ne pas perdre pour deux clubs qui traversent des semaines difficiles. D’un côté pour Nice, une élimination en Ligue Europa et un nouvel entraîneur avec Adrian Ursea sur le banc depuis le licenciement de Patrick Vieira. Pour Rennes, si Julien Stéphan est toujours maître à bord, le club breton restait aussi sur huit matchs sans victoire toutes compétitions confondues et une sortie sans gloire en Ligue des champions.

Les Niçois n’ont pas réussi à inverser la tendance

La mauvaise dynamique se poursuit donc pour Nice, qui a repoussé plusieurs attaques avant de craquer. M’Baye Niang qui n’avait pas encore marqué cette saison, a ouvert son compteur avec une frappe puissante du droit, profitant d’un ballon mal négocié de Danilo après une passe dangereuse de son coéquipier Jordan Lotomba dans la surface. La tête sous l’eau, les Niçois n’ont pas réussi à inverser la tendance en seconde période. Patrick Vieira est parti mais Adrian Ursea n’a pas encore trouvé de solutions avec son équipe, qui n’a pas marqué depuis sa prise de fonction. Il faudra pour les Niçois rapidement passer à autre chose, avec un déplacement à Nîmes mercredi prochain. Coup d’envoi à 19 heures aux Costières.

Gilbert DULAC