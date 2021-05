Accueil > Sports > Ligue 1. Saint-Étienne 1- OM 0 : L’OM hors sujet

Steve Mandanda a évité une défaite plus lourde grâce à ses réflexes (Photo Laurent Saccomano/ Archives Wallis.fr)

Au coup de sifflet final d’un match qui ne restera pas dans l’histoire du club, ils ont quitté le Forez la tête basse et plein d’amertume. A l’exception de Steve Mandanda qui a évité un score plus lourd, l’équipe a raté son match face à des Stéphanois sans complexe qui ont assuré leur maintien en Ligue 1. Jorge Sampaoli en colère et qui a donné de la voix pendant quatre-vingt-dix minutes, avait opté pour une défense à trois avec Boubacar Kamara dans le rôle de la sentinelle. Florian Thauvin, qui portera le maillot des Tigres de Monterrey au Mexique la saison prochaine, espérait offrir les trois points de la victoire à l’OM, mais il a échoué. Il lui manquait toujours, comme à l’équipe, la justesse technique dans le dernier geste.

L’OM est toujours cinquième

Les Marseillais ont subi la domination stéphanoise pendant les quarante-cinq premières minutes en concédant des coups-francs et des corners. A deux minutes du retour aux vestiaires, Balerdi ratait le ballon récupéré par Nordin qui ouvrait logiquement le score. Les Olympiens entamaient la deuxième période avec plus de combativité et de conviction, mais ils voyaient leurs occasions d’égaliser repoussés par le poteau ou par Etienne Green, le bon gardien de but des Verts. Malgré l’entrée en jeu de Benedetto, l’OM butait toujours sur la défense stéphanoise et ne trouvait pas de solution offensive. En attendant Rennes-PSG ce soir, l’OM est toujours cinquième mais est aussi tributaire du résultat de ce match.

Gilbert DULAC