Ligue 1. Strasbourg 0 - OM 2 : L'OM dauphin du PSG

Duje Caleta-Car a doublé le score d’un coup de tête sur un corner de Payet (Photo Wallis.fr/Laurent Saccomano)

A défaut de passer par la Lorraine, les Olympiens ont fait un détour par l’Alsace où les cigognes de la cathédrale de Strasbourg ont déposé les trois points au pied du sapin de Noël de l’OM. Les coéquipiers de Dimitri Payet ont bien préparé ce déplacement au stade de La Meinau qui avait mis ses habits de gala. Les 26 000 spectateurs avaient les yeux de Chimène pour leur équipe prête pour battre l’Olympique de Marseille. Face à l’équipe entraînée par Julien Stephan, fils de Guy Stephan l’adjoint de Didier Deschamps, l’OM a appliqué avec rigueur le plan tactique préparé par « El Pelado ». Le 3-2-1-3-1 au coup d’envoi avec Boubacar Kamara en sentinelle s’est transformé en 5-3-2 après le but de Duje Caleta-Car. Gerson, Guendouzi, Milik buteur en Ligue Europa, et Under étaient remplaçants. Lirola, Luis Henrique, Caleta-Car et Dieng étaient titulaires. Pau Lopez était préféré à Steve Mandanda dans les buts.

Bamba Dieng insiste et marque

« L’important est de ne jamais désespérer », la devise de « Midnight Express », le film d’Alan Parker peut s’appliquer à Dieng. A 22 ans, le jeune attaquant Sénégalais est perfectible. Il doit progresser dans le dernier geste face au but. Après quatre occasions d’ouvrir le score, la cinquième a été la bonne. Dimitri Payet lançait Luis Henrique en position d’ailier droit. Le Brésilien centrait pour le Sénégalais qui effectuait une belle reprise acrobatique pour battre Matt Sels, le portier strasbourgeois. Malgré ce but, les Olympiens devaient confirmer leur domination et leur maîtrise du jeu en doublant le score. A la récupération d’un corner de Payet, Caleta-Car ajustait un coup de tête gagnant. L’OM pouvait gérer les sept minutes de jeu restantes. Après les trois points perdus à l’Orange Vélodrome face à Brest samedi dernier (1-2), les Olympiens se relancent en s’imposant à Strasbourg. Un succès qu’il faudra confirmer ce mercredi 22 décembre à Marseille contre Reims après la réception du Cannet-Rocheville dimanche prochain en Coupe de France.

Gilbert DULAC