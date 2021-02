Accueil > Sports > Ligue 1 : l’OGC Nice entre espoir et déception

La cinquième place de l’Olympique Gymnaste Club de Nice à l’arrêt du championnat à cause de la Covid-19 en mars 2020, permettait au club d’espérer faire une bonne saison 2020-2021. Les Niçois s’étaient qualifiés pour la phase de poules de la Ligue Europa. Un an après, les joueurs du président Jean-Pierre Rivère sont treizième au classement de la Ligue 1 et ils ont été éliminés en Ligue Europa.