Accueil > Sports > Ligue 1 : la course à l’Europe est lancée

©UEFA

Ils sont trois pour une place : l’OM, Lens et Rennes. Le club qui sera cinquième au classement général final de la Ligue 1 gagnera le droit de disputer l’Europa Conférence League, une nouvelle compétition organisée par l’UEFA la saison prochaine. Vingt et un ans après la dernière édition de la Coupe des vainqueurs de coupe, il y aura un troisième trophée mis en jeu pour les clubs européens. Si Paris, Lyon ou Monaco remportent la Coupe de France, la sixième place sera qualificative pour cette nouvelle compétition. 184 clubs seront au départ de cette coupe le 8 juillet. Les 32 qualifiés disputeront la phase de groupes répartis en huit groupes de quatre équipes du 16 septembre au 9 décembre. La phase à élimination directe se jouera à partir du 17 février 2022. La finale est prévu le 25 mai 2022 à Tirana.

Les Olympiens ont le calendrier le plus favorable

Quand on examine en détails le calendrier de l’OM, de Lens et de Rennes, on constate que les Olympiens ont le calendrier le plus favorable. Les joueurs de Jorge Sampaoli seront opposés à des clubs qui sont dans la deuxième moitié du classement. Assurés de se maintenir, Reims, Angers et Metz sont dans « le ventre mou » du championnat. Les Verts Stéphanois, chez qui l’OM sera le 9 mai, ont presque assuré leur maintien. Lorient qui sera samedi à l’Orange Vélodrome et Strasbourg sont sous pression et peuvent se retrouver en Ligue 2. Large vainqueur de Lorient dimanche dernier (4-1), Lens a certes trois points d’avance sur l’OM mais les Nordistes se déplacent à Paris le 2 mai. Ils reçoivent Lille une semaine plus tard pour le derby du Nord. Les joueurs de Franck Haise terminent contre Monaco qui vise la Ligue des Champions. Quant aux Rennais de Bruno Genesio, ils reçoivent Paris le 9 mai et ils vont à Monaco une semaine plus tard. Leur dernier match sera face à Nîmes qui joue le maintien. À chaque match suffit sa peine et les points perdus en route coûteront cher dans la course à la cinquième place.

Gilbert DULAC