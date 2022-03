Ligue Europa Conference. Bâle 1- OM 2 : L’OM se fait peur et se qualifie

Accueil > Sports > Ligue Europa Conference. Bâle 1- OM 2 : L’OM se fait peur et se (...)

Malgré un penalty raté par Harit et l’ouverture du score par les Suisses, deux buts de Under et Rongier qualifient les Olympiens pour les quarts de finale.

Steve Mandanda a réalisé un bon match (Photo archives Laurent Saccomano/ Wallis. fr)

Les dates sont déjà notées sur l’agenda des supporters de l’OM. samedi à Nyon, en Suisse, les joueurs de Jorge Sampaoli -qui a reçu encore un carton jaune- connaîtront leur adversaire au tirage au sort. Les jeudis 7 et 14 avril se joueront les quarts de finale de cette nouvelle compétition organisée par l’UEFA.

Mandanda décisif

Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Ou l’art de se mettre en difficulté. Ces deux phrases résument la prestation des Olympiens au Parc Saint-Jacques de Bâle. Après trois occasions de buts de Gueye et Bakambu, Amine Harit ratait un penalty mal tiré et détourné par Lindner, le gardien de but autrichien de Bâle, auteur d’un bon match. Capitaine de la soirée, Steve Mandanda a été décisif cinq fois grâce à la qualité de ses réflexes. « El fenomeno » s’est cependant incliné à l’heure de jeu sur un but de N’Doye, oublié au marquage par Lirola.

Under opportuniste

Dominés et sous la menace des contre-attaques rapides des Bâlois, l’OM reprenait le contrôle du match et égalisait sur une belle reprise de volée de Under à la récupération d’un centre de Gerson. La prolongation s’éloignait encore plus quand Rongier clôturait le score en récupérant un centre de Guendouzi. Les 4 000 supporters de l’OM venus de Suisse et de plusieurs régions françaises pouvaient exulter. Ils goûteront encore le doux parfum conquérant des soirées de Coupe d’Europe au mois d’avril.

Gilbert DULAC

