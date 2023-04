Ligue Europa Conference. Nice 1 - Bâle 2 : Cinq minutes fatales aux Aiglons

Accueil > Sports > Ligue Europa Conference. Nice 1 - Bâle 2 : Cinq minutes fatales aux (...)

Alors que les demi-finales leur tendait les bras, les Niçois concèdent l’égalisation à cinq minutes de la fin du temps réglementaire et sont éliminés en prolongation



Lorsque l’arbitre Néerlandais, Mr Gozubuyuk, siffla le fin du match, une chape de plomb s’abattit sur l’Allianz Riviera. Les joueurs et les vingt-sept mille spectateurs étaient comme assommés par le résultat final. Après cent-vingt minutes de jeu, l’OGC Nice éliminé, quittait la pelouse la tête basse avec beaucoup de regrets.

Inexistants, les Suisses ont subi la domination des Azuréens pendant les trois quarts du match avec seulement quelques actions offensives sans danger pour « Le Gym ». La soirée avait idéalement commencé lorsque Gaëtan Laborde ajustait la lucarne de Hitz impuissant. Les joueurs de Didier Digart dominaient largement les débats et auraient pu doubler l’addition. Mais ils péchaient dans la finition et dans le dernier geste. Il restait cinq minutes à jouer lorsque Jean Kevin Augustin, une vieille connaissance du football français, égalisait.

Coup franc de Brahimi sur la barre

Nicolas Pepe, qui avait remplacé Terem Moffi décevant, ratait une belle occasion trois minutes après le début de la première prolongation. Et le pire arriva lorsqu’un coup de tête d’Adams trompait Schmeichel.

Malgré un coup franc de Brahimi sur la barre transversale, le score n’évoluait pas. Les Niçois couraient en vain après le ballon et les Suisses méconnaissables géraient bien leur avantage. Les rires et les cris de joie des Bâlois contrastaient avec les larmes et la tristesse des Niçois qui n’ont pas réussi à se qualifier pour la première demi-finale de coupe d’Europe de leur histoire.

Gilbert DULAC