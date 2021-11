Accueil > Sports > Ligue Europa. OM 2 - Lazio Rome 2 : La soirée des regrets

Matteo Guendouzi, qui dispute le ballon de la tête avec un Romain, a effectué un match de haut niveau (Photo Wallis.fr / Laurent Saccomano)

Trois matchs, trois nuls, deux buts inscrits, deux buts concédés et la troisième place ; voici le bilan des Olympiens après quatre matchs de Ligue Europa. Les joueurs de Jorge Sampaoli -déçu du résultat en conférence de presse- devront s’imposer à Istanbul face à Galatasaray le 25 novembre et battre le Lokomotiv Moscou à l’Orange Vélodrome le 9 décembre pour se qualifier. Hier soir, face aux « Laziales », l’OM avait tous les arguments pour s’imposer. 59 163 spectateurs, et surtout une première mi-temps maîtrisée jusqu’au temps additionnel. Arkadiusz Milik retrouve progressivement son meilleur niveau. L’avant centre polonais ouvrait le score sur penalty à la demi-heure de jeu. Mais, les Romains profitaient d’un cafouillage devant les buts de Pau Lopez pour égaliser. Felipe Ànderson récupérait le ballon renvoyé par Saliba.

Payet le sauveur

Le scénario du match s’inversait en deuxième mi-temps. La justesse technique et le pressing sur le porteur du ballon permettaient aux joueurs de Mauricio Sari de prendre l’avantage. Saliba ratait un contrôle. Immobile à l’affût battait Pau Lopez d’un joli tir croisé. Après avoir reçu un coup de massue, l’OM repartait à l’assaut des buts de l’excellent Strakosha. Dimitri Payet égalisait pour le plus grand bonheur du stade qui explosait de joie. Dans l’autre match du groupe, Galatasaray et le Lokomotiv Moscou ont fait match nul (1-1). Dimanche prochain, retour au championnat avec la réception de Metz à 13 heures.

Gilbert DULAC

Cengiz Under a souvent débordé en position d’aillier (photo Wallis.fr/ Laurent Saccomano)

