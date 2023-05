Ligue de Champions. Olympique de Marseille : quel bel 30e anniversaire anniversaire pour une victoire exceptionnelle

Accueil > Sports > Ligue de Champions. Olympique de Marseille : quel bel 30e anniversaire (...)

© twittervilledemarseille

On vous parle d’un temps que les moins de trente ans ne peuvent connaître, Marseille en ce temps là gagnait la ligue des champions. Et ce sont plus de 15 000... Marseillaises et Marseillais et quelques "estrangers " qui se sont retrouvés sur le Vieux-Port, devant un Hôtel de Ville enveloppé pour l’occasion d’un tifo célébrant une équipe entrée dans la légende.

La finale se joue à Munich ce 26 mai 1993. En face de l’OM un monument, Milan AC. C’est la deuxième finale pour l’OM après celle perdue en 1991 aux tirs au but face à l’Étoile rouge de Belgrade à Bari. L’AC Milan en est à sa sixième finale, son dernier succès remontant à 1990. Et l’OM l’emporte pour devenir "À jamais les premiers".

Et ce vendredi soir la fête a été grande, belle, populaire, comme Marseille sait en donner.

Les joueurs, sacrés il y a trente ans, ont été réunis plus tôt dans l’après-midi à l’initiative d’Eric Di Meco, parmi eux Basile Boli le buteur de la finale, Didier Deschamps ou encore Fabien Barthez.

A l’occasion de cet anniversaire Benoît Payan devait annoncer : « Bernard Tapie a marqué l’histoire de l’OM, fait rêver les supporters et tous les Marseillais. Son nom, devant l’Orange vélodrome nous rappellera chaque jour, cette page extraordinaire de l’histoire de Marseille. »

⭐️ Plus de 15 000 Marseillais réunis sur le Vieux Port !

Nous sommes le peuple Olympien ! #AjamaisLesPremiers#TeamOM 🔵⚪️ pic.twitter.com/h5bTWC8FDb — Benoît Payan (@BenoitPayan) May 26, 2023