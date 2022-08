Ligue des Champions : La qualification est possible pour l’OM

Accueil > Sports > Ligue des Champions : La qualification est possible pour (...)

Pablo Longoria parle d’un groupe "avec beaucoup de suspense" (Photo Laurent Saccomano/Wallis.fr)

On pouvait craindre le pire pour les Olympiens quand les boules ont commencé à tourner dans les grands bols préparés. Effectué par l’UEFA à Istanbul, le tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des Champions propose des matchs de haut niveau avec des prétendants à la victoire finale. Les joueurs d’Igor Tudor, sans Milik prêté à la Juventus qui sera opposé au Paris Saint Germain, évitent Liverpool et Naples (groupe A), l’Athletico Madrid et Porto (groupe B), le Bayern Munich, Barcelone et l’Inter Milan (groupe C), le Milan AC et Chelsea (groupe E), le Real Madrid (groupe F) et Manchester City (groupe G).

Hugo Lloris et Harry Kane à l’Orange Vélodrome

Il faudra attendre le sixième et dernier match des Marseillais début novembre pour savoir si c’était un bon tirage. L’Eintracht Francfort est le vainqueur de la Ligue Europa en 2022, le Sporting du Portugal se qualifie régulièrement pour les coupes européennes et Tottenham fait partie de l’élite de la Premier League. Harry Kane, capitaine et avant-centre de Tottenham et de l’équipe d’Angleterre ainsi que Hugo Lloris, le gardien de but et capitaine de l’équipe de France sont les cadres des « Spurs ». Présent à Istanbul, Pablo Longoria estime que « c’est un groupe avec beaucoup de suspense ».

En attendant le calendrier des matchs du groupe D, trois belles soirées pleines d’émotions sont prévisibles à l’Orange Vélodrome. Il suffira d’être premier ou deuxième du groupe afin de se qualifier pour les huitièmes de finale.

Gilbert DULAC