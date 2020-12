Ligue des Champions. Manchester City 3 - OM 0 : Au revoir l’Europe

Accueil > Sports > Ligue des Champions. Manchester City 3 - OM 0 : Au revoir (...)

Le constat est terrible mais il n’est pas surprenant. Le tarif est le même au match aller et au match retour. 3-0, c’est un score certes sévère mais qui démontre bien le fossé qui sépare l’OM du haut niveau.

Dimitri Payet a marqué un but refusé pour hors-jeu (Photo archives Destimed/Laurent Saccomano-Wallis.fr)

Ce matin, la direction du club tombe de haut. Elle avait fait les rêves les plus fous en se voyant qualifier pour les huitièmes, voire les quarts de finale le jour du tirage au sort. L’espoir a duré quarante-cinq minutes, ce mercredi soir, à l’Etihad Stadium de Manchester. Grâce au match nul entre les Marseillais et les Mancuniens (0-0), et Porto menant au Piree face à l’Olympiakos (1-0), l’OM troisième du groupe, était qualifié pour la Ligue Europa à la mi-temps.

l’OM a subi la domination des « Citizens »

Dimitri Payet marquait un but refusé pour hors-jeu, Valere Germain et Pape Gueye auraient pu ouvrir le score mais ils gâchaient deux belles occasions. Trois minutes après la reprise, les joueurs de Pepe Guardiola trouvaient l’ouverture grâce à Torres. Aguero et Sterling étaient les autres buteurs de la deuxième mi-temps à sens unique où l’OM a subi la domination des « Citizens » en faisant de la figuration. Éliminés, les joueurs d’André Villas-Boas doivent terminer deuxième ou troisième de la Ligue 1 pour espérer se qualifier pour la prochaine édition de la Ligue des Champions en septembre 2021.

Gilbert Dulac