Ligue des Champions : OM 2 - Olympiakos 1 : L’OM évite le bonnet d’âne

La joie des Olympiens après le premier but (Photo Guillaume Ruoppolo/Wallis.fr)

Penalty et but pour Dimitri Payet (Photo Guillaume Ruoppolo/Wallis.fr)

« Cette victoire est un soulagement pour tout le monde », avouait André Villas-Boas face à la presse avant d’annoncer : « On va jouer à fond contre Manchester City et attendre que Porto nous aide ». Car l’OM est tributaire du résultat de l’Olympiakos contre les Portugais. Les Olympiens doivent gagner ou faire match nul en Angleterre. Les Grecs doivent perdre. Si l’OM fait match nul et que l’Olympiakos perd, l’OM est qualifié. Si les deux équipes font match nul, l’Olympiakos est qualifié au bénéfice du goal average particulier. Le match était pourtant mal engagé pour les coéquipiers de Steve Mandanda menés à la mi-temps. Camara ouvrait le score d’une frappe puissante du gauche. L’OM encaissait ainsi son dixième but en phase de poules. « Il y a quelques semaines, on aurait baissé la tête », soulignait Dimitri Payet. Les Marseillais décidaient de la relever et le Réunionnais après deux interventions du VAR transformait deux pénalités. La défense résistait et repoussait les attaques grecques. La troisième place qualificative pour la Ligue Europa sera l’objectif de l’OM mercredi prochain à Manchester. Vendredi, retour de la Ligue 1 avec un déplacement toujours difficile à Nîmes.

Gilbert Dulac