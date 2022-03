Ligue des Champions. Real Madrid 3 - PSG 1 : Le fiasco était prévisible

Accueil > Sports > Ligue des Champions. Real Madrid 3 - PSG 1 : Le fiasco était (...)

Mbappé, probable futur Madrilène, a ouvert le score (Photo archives Laurent Saccomano/ Wallis.fr)

Cet échec pitoyable était écrit d’avance. Malgré le recrutement de Messi qui formait virtuellement avec Neymar et Mbappé la meilleure attaque du monde, les Parisiens ont été éliminés à Madrid par une équipe entraînée par Carlo Ancelotti. Face à Mauricio Pochettino battu en finale de la Ligue des Champions par Liverpool en 2019 et premier maillon faible du Paris Saint Germain, le maître-tacticien italien a aussi gagné la bataille technique facilitée par le mental d’acier de ses joueurs prêts pour inverser le score et se qualifier.

Benzema puissance trois

Mbappé, probable futur Madrilène, avait pourtant montré la voie en ouvrant le score. Mais le meilleur joueur de ce match complètement dingue est Karim Benzema. L’avant-centre de l’équipe de France a fait claquer trois fois les filets de Donnarumma auteur d’une faute de débutant sur le premier but des Espagnols.

Quant à Messi, son niveau de jeu est décevant. Comme celui de Neymar qui passe son temps à implorer l’arbitre pour qu’il siffle en sa faveur. Pendant ce temps, Di Maria boude quand il est remplaçant, Icardi prépare ses vacances avec son épouse et Keylor Navas est frustré d’être le gardien de but numéro deux.

Recruté pour renforcer la défense et être un cadre du vestiaire, Sergio Ramos a passé plus de temps à l’infirmerie et dans les cabinets médicaux que sur les terrains. L’Émir Al-Thani voulait gagner la Ligue des Champions pour des raisons géopolitiques et économiques avant la Coupe du Monde organisée par le Qatar. C’est raté ! Quant à Kylian Mbappé, il doit vite quitter le PSG afin d’ajouter la Ligue des Champions à son palmarès et recevoir le Ballon d’Or qu’il veut. Deux trophées qu’il n’aura jamais en restant à Paris.

Gilbert DULAC