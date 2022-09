Ligue des Champions. Tottenham 2 - OM 0 : Cinq minutes fatales

Accueil > Sports > Ligue des Champions. Tottenham 2 - OM 0 : Cinq minutes (...)

Matteo Guendouzi aurait pu ouvrir le score dans le temps additionnel (Photo Laurent Saccomano/ Wallis.fr)

Frustrant, rageant, décevant, injuste... Les qualificatifs ne manquent pas pour analyser et juger la prestation des joueurs d’Igor Tudor au Tottenham Hotspur Stadium. « Le carton rouge décide du match », déclarait l’entraîneur croate face à la presse. On ne peut qu’approuver son jugement car il a fait basculer la suite de l’opposition entre les Londoniens et les Marseillais.

Un tacle en retard

Il est souvent dit et écrit qu’un match de Ligue des Champions, qui est le meilleur niveau européen, se joue sur des détails. Et le détail hier soir, c’est le retard pris au début de sa course par Mbemba qui est distancé par le Coréen Son qui courait vers le but. Résultat : l’arbitre Slovène, Slavko Vincic, appliquait le règlement et montrait le carton rouge au défenseur congolais qui prenait la direction du vestiaire. Les Olympiens ont pourtant produit une première mi-temps de qualité. Appliqués, ils maîtrisaient le match techniquement avec une bonne occupation tactique. Nuno Tavares et Guendouzi dans le temps additionnel auraient pu ouvrir le score. Un tir d’Harry Kane trop croisé inquiétait Pau Lopez à cinq minutes de la pause.

Deux occasions cadrés et deux buts

La suite du match se résume dans le froid et impitoyable réalisme de Tottenham. À un quart d’heure de la fin du temps réglementaire, Richarlison oublié dans la défense marseillaise, plaçait un coup de tête gagnant. Cinq minutes plus tard, le même joueur oublié par Gigot au marquage, plaçait un deuxième coup de tête gagnant. Le sort du match était plié en cinq minutes. Pendant que l’OM déçu rentrait au vestiaire la tête basse, Hugo Lloris et Tottenham souriaient dans la bonne humeur.

Avant de recevoir Francfort mardi prochain à l’Orange Vélodrome, les Olympiens seront opposés à Lille samedi soir à Marseille. Il faudra retrouver le goût de la victoire face aux Lillois.

Gilbert DULAC

Le Sporting Portugal s’impose à Francfort

Dans l’autre match du groupe, les Portugais ont marqué leur entrée dans la compétition en s’imposant nettement à Francfort. Trois buts de Edwards, Trincao et Santos ont permis au Sporting de battre les vainqueurs de la Ligue Europa en 2022. Mardi prochain, les Portugais recevront les Allemands à 18h45 avant la réception de Francfort par l’OM à 21 heures.

G.D.